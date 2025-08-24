English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗಂಡ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಆಸ್ತಿ ಪಾಲು ಕೇಳಬಹುದೇ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಗಂಡ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಹೆಂಡತಿಯು ಆತನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೇಳಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾನೂನಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 24, 2025, 05:52 PM IST
  • ಗಂಡನಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದರೆ, ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯಿದೆ, 1955ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಮತ್ತು 25ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯು ಜೀವನಾಂಶ ಕೇಳಬಹುದು.
  • ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಅಥವಾ ಬೇರ್ಪಾಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಕಾನೂನು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
  • ಅಲ್ಲದೆ, CrPC ಸೆಕ್ಷನ್ 125ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗಂಡನಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಕಷ್ಟ ಎದುರಾದರೆ, ಹೆಂಡತಿಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಜೀವನಾಂಶ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Trending Photos

ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ.. ದಿನೇ ದಿನೇ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಂ..
camera icon5
Gold price today
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ.. ದಿನೇ ದಿನೇ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಂ..
ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಅಪರೂಪದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಧಿಡೀರ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಮಯ..
camera icon7
Mahalakshmi Raja Yoga
ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಅಪರೂಪದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಧಿಡೀರ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಮಯ..
ಇಂದು ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದೇ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ... ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ಶುರು! ರಾಜವೈಭೋಗ, ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ!
camera icon8
Shani Amavasya
ಇಂದು ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದೇ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ... ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ಶುರು! ರಾಜವೈಭೋಗ, ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ!
ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತವೆ ಹಳೆಯ 5 ರೂ. ನೋಟುಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳು..
camera icon8
5 Rs Note Value
ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತವೆ ಹಳೆಯ 5 ರೂ. ನೋಟುಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳು..
ಗಂಡ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಆಸ್ತಿ ಪಾಲು ಕೇಳಬಹುದೇ?

ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೇವಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಗಂಡ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಹೆಂಡತಿಯು ಆತನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೇಳಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟು: ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕಿನ ಸ್ಥಿತಿ

ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗಂಡ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಹೆಂಡತಿಯು ಆತನ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪಾಲು ಕೇಳಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ವಾರಸತ್ವ ಕಾಯಿದೆ, 1956ರ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಡನ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯು ಆತನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಡವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆತ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವವರೆಗೆ ಆ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಹಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ.

ಜೀವನಾಂಶದ ಹಕ್ಕು: ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ

ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯಿದೆ, 1955ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಮತ್ತು 25ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ಛೇದನ, ನ್ಯಾಯಿಕ ಬೇರ್ಪಾಟು, ಅಥವಾ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಕಷ್ಟ ಎದುರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೆಂಡತಿಯು ಜೀವನಾಂಶ ಕೇಳಲು ಕಾನೂನಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ (CrPC) ಸೆಕ್ಷನ್ 125ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗಂಡನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಂಡತಿಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಜೀವನಾಂಶವು ಹೆಂಡತಿಯ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಯುಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ: ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಯಾಮ

ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯು ಸಂಯುಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಿಂದೂ ವಾರಸತ್ವ ಕಾಯಿದೆ, 1956ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನ ಮರಣದ ನಂತರ ಆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಗೆ ಅರ್ಹಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ, ಗಂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ಸಂಯುಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿದರೆ, ಅದು ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದ ಒಡವೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಗೆ (ಕರ್ತ) ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯ ಕಾನೂನಿನ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಗಂಡನ ಸಮ್ಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಈ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೇಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆ

ಗಂಡನಿಂದ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಎದುರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಿದೆ, 2005ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ, ವಸತಿ ಹಕ್ಕು, ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾದ ಪಾಲು ಒದಗಿಸದಿದ್ದರೂ, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಾಂಶದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾನೂನಿನ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮ

ಗಂಡನ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೇರವಾದ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಮಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಿಯಮವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನಿನ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ.

ಗಂಡ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಹೆಂಡತಿಯು ಆತನ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪಾಲು ಕೇಳಲು ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಜೀವನಾಂಶ, ವಸತಿ ಹಕ್ಕು, ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ಕಾನೂನಿನ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೆಂಡತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. 

About the Author
Property rightsWifeHusband's DeathLegal HeirProperty Inheritance

Trending News