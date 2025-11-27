ಭಾರತ ಹೀನಾಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಸೋಲಿನ ನಡುವೆಯೂ WTC ಫೈನಲ್ ತಲುಪಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿನ ನಂತರವೂ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 27, 2025, 12:18 AM IST
  • ಭಾರತದ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ (2025-27) ಫೈನಲ್ ಕನಸಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗಿದೆ
  • ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೇವಲ 48.15% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇದೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು 0-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತ ನಂತರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ.ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ 408 ರನ್‌ಗಳ  ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ 

ಈ ಸೋಲಿನಿಂದ ಭಾರತದ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ (2025-27) ಫೈನಲ್ ಕನಸಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗಿದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ WTC ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 4 ಗೆಲುವು, 4 ಸೋಲು, 1 ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿ ಕೇವಲ 48.15% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇದೆ.ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಆಟ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 9 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಆಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ.

ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು?

ಉಳಿದ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 6 ಗೆಲುವು ಅಗತ್ಯ.

6 ಗೆಲುವು + 2 ಡ್ರಾ + 1 ಸೋಲು → 61.1%

6 ಗೆಲುವು + 1 ಡ್ರಾ + 2 ಸೋಲು → 59.3%

7 ಗೆಲುವು + 1 ಡ್ರಾ + 1 ಸೋಲು → 64.8%

ಎಲ್ಲ 9 ಗೆಲುವು → 74.1% (ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧ್ಯತೆ)

ಆದರೆ ಈ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೋಲು ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು.ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (75%) ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.

ಭಾರತದ ಉಳಿದ 9 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು (2026-27)

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ – 2 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳು (ಆಗಸ್ಟ್ 2026)

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ – 2 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳು (ಅಕ್ಟೋಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026)

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ – 5 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳು (ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿ 2027)

ಈ ಮೂರು ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆತಿಥೇಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ 5 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳ ಸರಣಿಯೇ ಭಾರತದ WTC ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ನಂತರ (2026 ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ). ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಲು, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗಲಿದೆ.ಆದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 6 ಗೆಲುವುಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ WTC ಫೈನಲ್ ಕನಸು ಕನಸಾಗೇ ಉಳಿಯಲಿದೆ.

