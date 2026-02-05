ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರೆ ಆದರೆ ವಕೀಲರಲ್ಲ... ಬರಿ LLB ಡಿಗ್ರಿ ಹೊಂದಿರುವವರು 'ಸುಪ್ರೀಂ' ನಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಬಹುದೇ?

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೊಬ್ಬರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಾದಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜೀ ಅವರು ವಕೀಲರಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕಾನೂನು ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ಈಗ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ಕಾನೂನು ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ವಕೀಲರಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಬಹುದೇ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕಾಗುವ ಅನ್ಯಾಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 4 ರದಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯಂದಿರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅಂತವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು.ಆ ಮೂಲಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಕರಣದ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಅರ್ಹತೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ,ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಜೋಗ್ಮಯಾ ದೇವಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿಎ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (ಎಂಎ) ಪಡೆದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಶ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಾಯತನ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಬಿ.ಎಡ್. ಮತ್ತು ಜೋಗೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಚೌಧರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಕಾನೂನು ಪದವಿ (ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ) ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದೇ?
ಇಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ವಕೀಲರಾಗಿರುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್-ಆನ್-ರೆಕಾರ್ಡ್ (ಎಒಆರ್) ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಕೇವಲ ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರರಾಗಿರುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರಾದರೂ ಕಾನೂನು ಪದವಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಕೀಲರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಒಬ್ಬರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ-ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ವಾದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಬಹುದು.ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜೀ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ-ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು.