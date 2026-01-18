English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Legal Advice: ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯೆಂದು ಪರಿಣಿಸಬಹುದಾ? ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 18, 2026, 04:51 PM IST
  • ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ, ವಂಚನೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲ್, ಬೆದರಿಕೆಗಳು, ನಿಂದನೆ, ಕೆಲಸದ ಕಿರುಕುಳ, ಕುಟುಂಬ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು
  • ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ

Legal Advice: ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ಇದೆಯೇ? ಕಾನೂನುನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಇರುವ ನಿಯಮಗಳೇನು? ಯಾವ ರೀತಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ, ಅದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 65B ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಚಾಟ್‌ಗಳು, ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ಗಳು, ಇಮೇಲ್‌ಗಳು, ವೀಡಿಯೊಗಳು ಅಥವಾ ಆಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 65B ಪ್ರಕಾರ.. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಅದರೊಂದಿಗೆ 65B ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

65B ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಕಾನೂನು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಾಗಿದೆ: ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ತೆಗೆದ ಮೊಬೈಲ್. ಸಂದೇಶವು ನಿಜವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಫೋನ್‌ನ ಮಾಲೀಕರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಟರಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞ ಅಥವಾ ಫೋನ್‌ನ ಮಾಲೀಕರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಗೇಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ..! ರೂಲ್ಸ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೈಲುವಾಸ ಫಿಕ್ಸ್‌

ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಮುದ್ರಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 65B ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವಿಲ್ಲದೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಂತಹ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ 65B ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಲವಾರು ತೀರ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷವು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಗ್ರಾಮವಿದು! ದೇವತೆಗಳೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಿಚಿತ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಇರೋದೆಲ್ಲಿ?

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ, ವಂಚನೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲ್, ಬೆದರಿಕೆಗಳು, ನಿಂದನೆ, ಕೆಲಸದ ಕಿರುಕುಳ, ಕುಟುಂಬ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೂ ಅಥವಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ಅದು ಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ನಿಜವಾದದ್ದು ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಪುರಾವೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 65B ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಬಾರದು. ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಅದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನೀವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮೆಟಾಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಒಂದೇ ಸಂದೇಶಗಳ ಆಯ್ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತವೆ.

