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ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸಾಗಿಸಲು ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು? ನಿಯಮ ಮೀರೆದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ ಭಾರಿ ದಂಡ!

Can you carry liquor in trains: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ರೈಲುಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅವು ಎರಡನೇ ಎಸಿ, ಮೂರನೇ ಎಸಿ, ಸ್ಲೀಪರ್‌ನಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 06, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 02:06 PM IST
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸಾಗಿಸಲು ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು? ನಿಯಮ ಮೀರೆದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ ಭಾರಿ ದಂಡ!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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