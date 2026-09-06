/ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸಾಗಿಸಲು ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು? ನಿಯಮ ಮೀರೆದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ ಭಾರಿ ದಂಡ!

Can you carry liquor in trains: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ರೈಲುಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅವು ಎರಡನೇ ಎಸಿ, ಮೂರನೇ ಎಸಿ, ಸ್ಲೀಪರ್ನಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸಾಗಿಸಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ನೀವು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಭಾರಿ ದಂಡ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ರಶೀದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಸೀಲ್ ಮಾಡದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಬಕಾರಿ ಕಾನೂನುಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮದ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಅಬಕಾರಿ ಕಾನೂನುಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ನಿಯಮಗಳು ಏನೆಂದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮದ್ಯಪಾನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 145 ರ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಕುಡಿದು ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದವರಿಗೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಅಥವಾ ಆರು ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ, ದಂಡವನ್ನು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಹ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಅಥವಾ ತೆರೆದ ಬಾಟಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ, ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, DMRC ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಎರಡು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ, ಅಬಕಾರಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮದ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದರ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ 21 ವರ್ಷಗಳು, ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 25 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ದಂಡ ಮತ್ತು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.