ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆ ಅಗತ್ಯ: CIO ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಬಹಿರಂಗ

ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತೋರಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ಲೈಮ್‌ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತವೆ. 'ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಒಂಬುಡ್ಸ್‌ಮನ್' (CIO) ವರದಿಯಂತೆ, ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರುಗಳಿವೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 2, 2025, 12:01 PM IST
  • ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಅನುಪಾತ: 90-95% ಇರುವ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ (IRDAI ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ).
  • ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು: ನಗದು ರಹಿತ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
  • ಗ್ರಾಹಕ ದೂರುಗಳು: ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದೂರುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆ ಅಗತ್ಯ: CIO ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಬಹಿರಂಗ
ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು 'ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಒಂಬುಡ್ಸ್‌ಮನ್' (CIO) ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಕೆಲವು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಫರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲೈಮ್‌ ಪಾವತಿಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರ ಕ್ಲೈಮ್‌ ಇತ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಸೆಟಲ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಿಂದ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.ದೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳುCIO ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಐದು ಕಂಪನಿಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂರುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿವೆ:

ಸ್ಟಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್: 13,308 ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಕ್ಲೈಮ್‌ ತಿರಸ್ಕಾರ (ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ) ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತರ ನಾಲ್ಕು ಕಂಪನಿಗಳ ಒಟ್ಟು ದೂರುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಕೇರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್: 3,718 ದೂರುಗಳು. ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಇತ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿವಾ ಬುಪಾ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ: 2,511 ದೂರುಗಳು. ಕ್ಲೈಮ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕಾರವು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪ.

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್: 2,196 ದೂರುಗಳು. ಕ್ಲೈಮ್ ತಿರಸ್ಕಾರಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್: 1,602 ದೂರುಗಳು. ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು:

ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಅನುಪಾತ: ಕಂಪನಿಯ ಕ್ಲೈಮ್ ಸೆಟಲ್‌ಮೆಂಟ್ ರೇಶಿಯೋ 90-95% ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ. ಇದು ಪ್ರತಿ 100 ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು IRDAI ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು: ಕಂಪನಿಯ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ರಹಿತ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಗ್ರಾಹಕ ದೂರುಗಳು: ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆಂಬಲ: ಕಂಪನಿಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಮತ್ತು ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು: ಇತರ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ IRDAI ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕ್ಲೈಮ್ ತಿರಸ್ಕಾರ, ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

IRDAI ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯ ಆಯ್ಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ!

