ಸಿಬಿಐ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ: 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಐಆರ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ, ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐನ ಹಾಲಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಮ್ನೀಶ್ ಗೀರ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ನಿವೃತ್ತ ಎಸಿಪಿ ವಿ.ಕೆ. ಪಾಂಡೆ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ತಿಸ್ ಹಜಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದೋಷಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ:
ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19, 2000 ರಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದ 1985 ರ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಐಆರ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಬಿಐ ತಂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ದಾಳಿಯು ಕೇವಲ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:
ಅಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ನೀಡಿದ್ದ ಅಮಾನತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಆದೇಶವನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲು ಈ ಬಂಧನವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಒಡೆದು ಒಳನುಗ್ಗಲಾಗಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಒಳ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಮನೆಯಿಂದ ಎಳೆದಾಡಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.ದಾಳಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು ಗುಪ್ತ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಅಧಿಕಾರಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.ಆರೋಪಿಗಳು ಇದು ಅಧಿಕೃತ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರೂ, ಅತಿಯಾದ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 197 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ತೀರ್ಪು:
ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ಶಶಾಂಕ್ ನಂದನ್ ಭಟ್ ಅವರ ಪೀಠವು ಈ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳಾದ ರಮ್ನೀಶ್ ಗೀರ್ ಮತ್ತು ವಿ.ಕೆ. ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 323 (ಹಲ್ಲೆ), 427 (ಹಾನಿ), 448 (ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ) ಮತ್ತು 34 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೋಷಿಗಳು ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೋಧ ಮತ್ತು ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕಾನೂನಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಸಿಎಟಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿತ್ತು, ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಸುದೀರ್ಘ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ದೂರುದಾರ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೋಷಿಗಳೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ.