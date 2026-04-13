  ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ CBSE 10ನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ!.. ರಿಸಲ್ಟ್‌ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ CBSE 10ನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ!.. ರಿಸಲ್ಟ್‌ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

CBSE 10th 12th results: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ  (CBSE)026 ರ 10 ನೇತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 13, 2026, 01:35 PM IST
  • CBSE ತರಗತಿ 10 ಫಲಿತಾಂಶ 2026 ಅನ್ನು ನಾಳೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
  • ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 43 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ CBSE 10ನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ!.. ರಿಸಲ್ಟ್‌ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

CBSE 10th 12th results: ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯು CBSE ತರಗತಿ 10 ಫಲಿತಾಂಶ 2026 ಅನ್ನು ನಾಳೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಫಲಿತಾಂಶ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ CBSE ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮೇ 15 ರಿಂದ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರಣ CBSE ತರಗತಿ 10 ಫಲಿತಾಂಶ 2026 ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. CBSE ತರಗತಿ 10 ಫಲಿತಾಂಶ ಲಿಂಕ್ 2026 ಅನ್ನು cbse.gov.in ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನೇರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ CBSE 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (CBSE) 2026 ರ 10 ನೇ ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ (ಸೆಷನ್ 1) ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕಾರಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 43 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪರೀಕ್ಷಕರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 20 ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 25 ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 12 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹಿಂದಿನ 12 ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 

ಮಂಡಳಿಯು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೀಡಿಲ್ಲವಾದರೂ, ವೇಗವರ್ಧಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದ ಮೊದಲು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಹಿಂದಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, 2026ರ ಮೇ ಎರಡನೇ ವಾರದ ಮೊದಲು 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, 10  ತರಗತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೇ 13 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀತಿ
10 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಂಕಗಳ ಕೊರತೆ ಅನುಭವಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 33 ಪ್ರತಿಶತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು.

CBSE 10ನೇ ತರಗತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 11 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ರವರೆಗೆ 31,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮಂಡಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು 2026 ಅನ್ನು ನಡೆಸಿತು. 

*ಫಲಿತಾಂಶ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ:
ಫಲಿತಾಂಶಗಳು. cbse.nic.in
ಸಿಬಿಎಸ್ಇ.ಜಿಒವಿ.ಇನ್
“CBSE ತರಗತಿ 10 ಫಲಿತಾಂಶ 2026” ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ .

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ:
ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶಾಲಾ ಸಂಖ್ಯೆ
ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಡ್ ಐಡಿ
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ
ಸಲ್ಲಿಸು ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ .
ನಿಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶವು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್‌ಔಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

CBSE 10ನೇ ಮಾರ್ಕ್‌ಶೀಟ್ 2026 ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಮೂಲಕ
ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

