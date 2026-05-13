ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯು 2026ನೇ ಸಾಲಿನ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ರವರೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಮಂಡಳಿಯು ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ( ಸಮೇತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ. 85.20 ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು 18,57,517 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 19,967 ಶಾಲೆಗಳ 7,573 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ರವರೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು.
ಈ ವರ್ಷವೂ ಬಾಲಕಿಯರೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಕಿಯರು:ಶೇ. 88.86
ಬಾಲಕರು: ಶೇ. 82.13
ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು: ಶೇ.100 (ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸಾಧನೆ)
ವಲಯವಾರು ಸಾಧನೆ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ವಲಯವು ಶೇ. 95.62 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳ ಸಾಧನೆ ಹೀಗಿದೆ:
ಚೆನ್ನೈ: ಶೇ. 93.84
ಬೆಂಗಳೂರು: ಶೇ. 93.19
ದೆಹಲಿ ವೆಸ್ಟ್: ಶೇ. 92.34
ದೆಹಲಿ ಈಸ್ಟ್: ಶೇ. 91.73
ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ರೋಲ್ ನಂಬರ್, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆಳಗಿನ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು:
-results.cbse.nic.in
-cbse.gov.in
-cbseresults.nic.in
-results.digilocker.gov.in
-umang.gov.in
1. ಮೊದಲು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
2. ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿರುವ 'CBSE Class 12 Result 2026' ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
3. ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ (Roll Number), ಶಾಲಾ ಸಂಖ್ಯೆ (School Number), ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಐಡಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
4. 'Submit' ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ?
ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ DigiLocker ಮತ್ತು UMANG ಆಪ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಫಲಿತಾಂಶ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.