English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

CBSE 2026ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ.. 10, 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ...

cbse date sheet 2026: ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ 10 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 25, 2025, 11:48 AM IST
  • 2026ರ 10 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದಿನಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು 2026 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
  • CBSE 2026 ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ.

Trending Photos

ಪುರುಷರೇ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ..! ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಾ.. ಏನಿಲ್ಲಾ..
camera icon8
health
ಪುರುಷರೇ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ..! ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಾ.. ಏನಿಲ್ಲಾ..
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಈತನ ಅಂಗರಕ್ಷನೇ 100 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ..
camera icon5
Salman Khan Bodyguard
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಈತನ ಅಂಗರಕ್ಷನೇ 100 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ..
&quot;ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..&quot;, ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
camera icon5
Guide movie
"ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..", ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದರು..! ಮಲಯಾಳಂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon7
ACTRESS
ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದರು..! ಮಲಯಾಳಂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ
CBSE 2026ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ.. 10, 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ...

cbse date sheet 2026: ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (CBSE) 2026 ರ 10 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದಿನಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 15, 2026 ರ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ರವರೆಗೆ (ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೋಟಿವ್‌ನಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ವಿಷಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ರವರೆಗೆ) ನಡೆಯಲಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ವರ್ಷ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದರೆ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಅಥವಾ ಅನುತ್ತೀರ್ಣತೆಯಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಅಥವಾ ಕಂಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ಅದು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ: ಗಂಡ ನಪುಂಸಕ ಎಂದು ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಬೇಡಿಕೆ!!

ಈ ವರ್ಷ 45 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 10 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು 2026 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
10 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಎರಡು-ಮಂಡಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು. ಸುಧಾರಣೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

10 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿ ಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು 9 ಮತ್ತು 10 ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ 11 ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಡ್ಡಾಯ : ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಾವುದೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಣೆಗೆ ಅರ್ಹನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿದಿನ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿ.! ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ 

ಹಾಜರಾತಿ ನಿಯಮ: ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ 75% ಹಾಜರಾತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ: ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎರಡನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು.

ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭ್ಯತೆ: ಮೊದಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು 10 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 11 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.

ವೇಗದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ: ವಿಷಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ 10-12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

CBSE 2026 ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳು
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೆಂಡತಿ ಚಿಕನ್ ಬೇಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೇಣು ಬೀಗಿದು ಪತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣು..!

10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಎರಡನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೇ 15 ರಿಂದ ಮೇ 30, 2026 ರವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.

ಕಂಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಜೂನ್ 1, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ರವರೆಗೆ) ನಡೆಯಲಿವೆ.

CBSE ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ 2026ರ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:

DAY & DATE TIME SUBJECT CODE SUBJECT NAME
Tuesday, 17th February 2026 10:30 am to 01:30 pm 041 Mathematics Standard
10:30 am to 01:30 pm 241 Mathematics Basic
Wednesday, 18th February 2026 10:30 am to 12:30 pm 401 Retail
10:30 am to 12:30 pm 403 Security
10:30 am to 12:30 pm 404 Automotive
10:30 am to 12:30 pm 405 Introduction to Financial Markets
10:30 am to 12:30 pm 406 Introduction to Tourism
10:30 am to 12:30 pm 408 Agriculture
10:30 am to 12:30pm 409 Food Production
10:30 am to 12:30 pm 410 Front Office Operations
10:30 am to 12:30 pm 411 Banking & Insurance
10:30 am to 12:30 pm 413 Health Care
10:30 am to 12:30 pm 414 Apparel
10:30 am to 12:30 pm 415 Multi-Media
10:30 am to 12:30 pm 419 Data Science
10:30 am to 12:30 pm 420 Electronics & Hardware
10:30 am to 12:30 pm 421 Foundation Skill for Sciences
10:30 am to 12:30 pm 422 Design Thinking & Innovation
Friday, 20th February 2026 10:30 am to 12:30 pm 407 Beauty & Wellness
10:30 am to 12:30 pm 412 Marketing & Sales
10:30 am to 12:30 pm 416 Multi Skill Foundation Course
10:30 am to 12:30 pm 418 Physical Activity Trainer
Saturday, 21st February 2026 10:30 am to 01:30 pm 101 English (Communicative)
10:30 am to 01:30 pm 184 English (Language & Literature)
Monday, 23rd February 2026 10:30 am to 01:30 pm 018 French
Tuesday, 24th February 2026 10:30 am to 01:30 pm 003 Urdu Course-A
10:30 am to 01:30 pm 004 Punjabi
10:30 am to 01:30 pm 005 Bengali
10:30 am to 01:30 pm 600 Tamil
10:30 am to 01:30 pm Marathi
10:30 am to 01:30 pm 010 Gujarati
10:30 am to 01:30 pm 011 Manipuri
10:30 am to 01:30 pm 089 Telugu – Telangana
Wednesday, 25th February 2026 10:30 am to 01:30 pm 086 Science
Thursday, 26th February 2026 10:30 am to 01:30 pm 064 Home Science
Friday, 27th February 2026 10:30 am to 12:30 pm 165 Computer Applications
10:30 am to 12:30 pm 402 Information Technology
10:30 am to 12:30 pm 417 Artificial Intelligence
Saturday, 28th February 2026 10:30 am to 01:30 pm 119 Sanskrit (Communicative)
10:30 am to 01:30 pm 122 Sanskrit
10:30 am to 01:30 pm 131 Rai
10:30 am to 01:30 pm 132 Gurung
10:30 am to 01:30 pm 133 Tamang
10:30 am to 01:30 pm 134 Sherpa
10:30 am to 01:30 pm 303 Urdu Course-B
Monday, 2nd March 2026 10:30 am to 01:30 pm 002 Hindi Course-A
10:30 am to 01:30 pm 085 Hindi Course-B
Tuesday, 3rd March 2026 10:30 am to 01:30 pm 017 Tibetan
10:30 am to 01:30 pm 020 German
10:30 am to 01:30 pm 076 National Cadet Corps
10:30 am to 01:30 pm 088 Bhoti
10:30 am to 01:30 pm 092 Bodo
10:30 am to 01:30 pm 093 Tangkhul
10:30 am to 01:30 pm 094 Japanese
10:30 am to 01:30 pm 095 Bhutia
10:30 am to 01:30 pm 096 Spanish
10:30 am to 01:30 pm 097 Kashmiri
10:30 am to 01:30 pm 098 Mizo
10:30 am to 01:30 pm 099 Bahasa Melayu
10:30 am to 12:30 pm 154 Elements of Business
10:30 am to 12:30 pm 254 Elements of Book Keeping & Accountancy
Thursday, 5th March 2026 10:30 am to 01:30 pm 049 Painting
Friday, 6th March 2026 10:30 am to 01:30 pm 008 Sindhi
10:30 am to 01:30 pm 012 Malayalam
10:30 am to 01:30 pm 013 Odia
10:30 am to 01:30 pm 014 Assamese
10:30 am to 01:30 pm 015 Kannada
10:30 am to 01:30 pm 091 Kokborok
Saturday, 7th March 2026 10:30 am to 01:30 pm 087 Social Science
Monday, 9th March 2026 10:30 am to 01:30 pm 007 Telugu
10:30 am to 01:30 pm 016 Arabic
10:30 am to 01:30 pm 021 Russian
10:30 am to 01:30 pm 023 Persian
10:30 am to 01:30 pm 024 Nepali
10:30 am to 01:30 pm 025 Limbo
10:30 am to 01:30 pm 026 Lepcha
10:30 am to 12:30 pm 031 Carnatic Music (Vocal)
10:30 am to 12:30 pm 032 Carnatic Music (Mel. Ins.)
10:30 am to 12:30 pm 033 Carnatic Music (Per. Ins.)
10:30 am to 12:30 pm 034 Hindustani Music (Vocal)
10:30 am to 12:30 pm 035 Hindustani Music (Mel. Ins.)
10:30 am to 12:30 pm 036 Hindustani Music (Per. Ins.)
10:30 am to 01:30 pm 136 Thai

 

CBSE ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯ 2026ರ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:

DAY & DATE TIME SUBJECT CODE SUBJECT NAME
Tuesday, 17th February 2026 10:30 am – 01:30 pm 045 Biotechnology
10:30 am – 01:30 pm 066 Entrepreneurship
10:30 am – 01:30 pm 825 Shorthand (English)
10:30 am – 01:30 pm 826 Shorthand (Hindi)
Wednesday, 18th February 2026 10:30 am – 01:30 pm 048 Physical Education
Thursday, 19th February 2026 10:30 am – 01:30 pm 046 Engineering Graphics
10:30 am – 01:30 pm 057 Bharatanatyam – Dance
10:30 am – 01:30 pm 058 Kuchipudi – Dance
10:30 am – 12:30 pm 059 Odissi – Dance
10:30 am – 12:30 pm 060 Manipuri – Dance
10:30 am – 12:30 pm 061 Kathakali – Dance
10:30 am – 01:30 pm 816 Horticulture
10:30 am – 01:30 pm 823 Cost Accounting
Friday, 20th February 2026 10:30 am – 01:30 pm 042 Physics
Saturday, 21st February 2026 10:30 am – 01:30 pm 054 Business Studies
10:30 am – 01:30 pm 833 Business Administration
Monday, 23rd February 2026 10:30 am – 01:30 pm 037 Psychology
Tuesday, 24th February 2026 10:30 am – 01:30 pm 837 Fashion Studies
Wednesday, 25th February 2026 10:30 am – 01:30 pm 804 Automotive
10:30 am – 01:30 pm 817 Typography & Computer Application
Thursday, 26th February 2026 10:30 am – 01:30 pm 029 Geography
Friday, 27th February 2026 10:30 am – 01:30 pm 049 Painting
10:30 am – 01:30 pm 050 Graphics
10:30 am – 12:30 pm 051 Sculpture
10:30 am – 12:30 pm 052 Applied Art (Commercial Art)
Saturday, 28th February 2026 10:30 am – 01:30 pm 043 Chemistry
Monday, 2nd March 2026 10:30 am – 01:30 pm 003 Urdu Elective
10:30 am – 01:30 pm 022 Sanskrit Elective
10:30 am – 01:30 pm 031 Carnatic Music Vocal
10:30 am – 12:30 pm 032 Carnatic Music Mel Ins.
10:30 am – 12:30 pm 033 Carnatic Music Per. Ins. (Mridangam)
10:30 am – 01:30 pm 056 Kathak – Dance
10:30 am – 01:30 pm 303 Urdu Core
10:30 am – 01:30 pm 810 Front Office Operations
10:30 am – 01:30 pm 814 Insurance
10:30 am – 01:30 pm 818 Geospatial Technology
10:30 am – 01:30 pm 819 Electrical Technology
Tuesday, 3rd March 2026 10:30 am – 01:30 pm 074 Legal Studies
Thursday, 5th March 2026 10:30 am – 01:30 pm 835 Mass Media Studies
10:30 am – 01:30 pm 848 Design Thinking & Innovation
Friday, 6th March 2026 10:30 am – 12:30 pm 035 Hindustani Music Mel Ins.
10:30 am – 12:30 pm 036 Hindustani Music Per. Ins.
10:30 am – 01:30 pm 813 Health Care
10:30 am – 12:30 pm 830 Design
10:30 am – 01:30 pm 847 Electronics & Hardware
Saturday, 7th March 2026 10:30 am – 12:30 pm 841 Yoga
Monday, 9th March 2026 10:30 am – 01:30 pm 041 Mathematics
10:30 am – 01:30 pm 241 Applied Mathematics
Tuesday, 10th March 2026 10:30 am – 01:30 pm 809 Food Production
10:30 am – 01:30 pm 824 Office Procedures & Practices
10:30 am – 01:30 pm 836 Library & Information Science
10:30 am – 12:30 pm 842 Early Childhood Care & Education
Wednesday, 11th March 2026 10:30 am – 12:30 pm 034 Hindustani Music Vocal
Thursday, 12th March 2026 10:30 am – 01:30 pm 001 English Elective
10:30 am – 01:30 pm 301 English Core
Friday, 13th March 2026 10:30 am – 01:30 pm 806 Tourism
10:30 am – 01:30 pm 827 Air-conditioning & Refrigeration
Saturday, 14th March 2026 10:30 am – 01:30 pm 064 Home Science
Monday, 16th March 2026 10:30 am – 01:30 pm 002 Hindi Elective
10:30 am – 01:30 pm 302 Hindi Core
Tuesday, 17th March 2026 10:30 am – 01:30 pm 104 Punjabi
10:30 am – 01:30 pm 105 Bengali
10:30 am – 01:30 pm 106 Tamil
10:30 am – 01:30 pm 107 Telugu
10:30 am – 01:30 pm 108 Sindhi
10:30 am – 01:30 pm 109 Marathi
10:30 am – 01:30 pm 110 Gujarati
10:30 am – 01:30 pm 111 Manipuri
10:30 am – 01:30 pm 112 Malayalam
10:30 am – 01:30 pm 113 Odia
10:30 am – 01:30 pm 114 Assamese
10:30 am – 01:30 pm 115 Kannada
10:30 am – 01:30 pm 116 Arabic
10:30 am – 01:30 pm 117 Tibetan
10:30 am – 01:30 pm 120 German
10:30 am – 01:30 pm 121 Russian
10:30 am – 01:30 pm 123 Persian
10:30 am – 01:30 pm 124 Nepali
10:30 am – 01:30 pm 125 Limboo
10:30 am – 01:30 pm 126 Lepcha
10:30 am – 01:30 pm 189 Telugu Telangana
10:30 am – 01:30 pm 192 Bodo
10:30 am – 01:30 pm 193 Tangkhul
10:30 am – 01:30 pm 194 Japanese
10:30 am – 01:30 pm 195 Bhutia
10:30 am – 01:30 pm 196 Spanish
10:30 am – 01:30 pm 197 Kashmiri
10:30 am – 01:30 pm 198 Mizo
Wednesday, 18th March 2026 10:30 am – 01:30 pm 030 Economics
Thursday, 19th March 2026 10:30 am – 12:30 pm 845 Physical Activity Trainer
Friday, 20th March 2026 10:30 am – 01:30 pm 812 Marketing
Monday, 23rd March 2026 10:30 am – 01:30 pm 028 Political Science
Tuesday, 24th March 2026 10:30 am – 01:30 pm 807 Beauty & Wellness
  10:30 am – 12:30 pm 843 Artificial Intelligence
Wednesday, 25th March 2026 10:30 am – 01:30 pm 065 Informatics Practices
  10:30 am – 01:30 pm 083 Computer Science
  10:30 am – 01:30 pm 802 Information Technology
Thursday, 27th March 2026 10:30 am – 01:30 pm 044 Biology
Saturday, 28th March 2026 10:30 am – 01:30 pm 055 Accountancy
Monday, 30th March 2026 10:30 am – 01:30 pm 027 History
Wednesday, 1st April 2026 10:30 am – 01:30 pm 805 Financial Market Management
  10:30 am – 01:30 pm 808 Agriculture
  10:30 am – 01:30 pm 828 Medical Diagnostics
  10:30 am – 01:30 pm 831 Salesmanship
Thursday, 2nd April 2026 10:30 am – 01:30 pm 076 National Cadet Corps (NCC)
  10:30 am – 01:30 pm 834 Food Nutrition & Dietetics
Saturday, 4th April 2026 10:30 am – 01:30 pm 039 Sociology
Monday, 6th April 2026 10:30 am – 01:30 pm 073 Knowledge Tradition & Practices of India
10:30 am – 01:30 pm 188 Bhoti
10:30 am – 01:30 pm 191 Kokborok
10:30 am – 01:30 pm 811 Banking
10:30 am – 01:30 pm 820 Electronics Technology
Tuesday, 7th April 2026 10:30 am – 01:30 pm 803 Web Application
Wednesday, 8th April 2026 10:30 am – 01:30 pm 118 French
10:30 am – 01:30 pm 801 Retail
10:30 am – 01:30 pm 822 Taxation
10:30 am – 01:30 pm 829 Textile Design
Thursday, 9th April 2026 10:30 am – 01:30 pm 322 Sanskrit Core
10:30 am – 01:30 pm 821 Multi-Media
10:30 am – 12:30 pm 844 Data Science

 

ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಗ್‌ ಬಳಸಿ ನೀವು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು:

https://www.cbse.gov.in/cbsenew/documents/Tentative_DateSheet_24092025.pdf 

 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

cbse date sheet 2026cbse board exam date sheet 2026 class 12class 10 cbse board exam date sheet 2026cbse datesheet 2026cbse.nic

Trending News