cbse date sheet 2026: ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (CBSE) 2026 ರ 10 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದಿನಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 15, 2026 ರ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ರವರೆಗೆ (ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೋಟಿವ್ನಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ವಿಷಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ರವರೆಗೆ) ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದರೆ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಅಥವಾ ಅನುತ್ತೀರ್ಣತೆಯಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಅಥವಾ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷ 45 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 10 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು 2026 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
10 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಎರಡು-ಮಂಡಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು. ಸುಧಾರಣೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
10 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿ ಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು 9 ಮತ್ತು 10 ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ 11 ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಡ್ಡಾಯ : ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಾವುದೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಣೆಗೆ ಅರ್ಹನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಾಜರಾತಿ ನಿಯಮ: ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ 75% ಹಾಜರಾತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ: ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎರಡನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು.
ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭ್ಯತೆ: ಮೊದಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು 10 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 11 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.
ವೇಗದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ: ವಿಷಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ 10-12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
CBSE 2026 ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳು
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಎರಡನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೇ 15 ರಿಂದ ಮೇ 30, 2026 ರವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.
ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಜೂನ್ 1, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ರವರೆಗೆ) ನಡೆಯಲಿವೆ.
CBSE ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ 2026ರ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:
|DAY & DATE
|TIME
|SUBJECT CODE
|SUBJECT NAME
|Tuesday, 17th February 2026
|10:30 am to 01:30 pm
|041
|Mathematics Standard
|10:30 am to 01:30 pm
|241
|Mathematics Basic
|Wednesday, 18th February 2026
|10:30 am to 12:30 pm
|401
|Retail
|10:30 am to 12:30 pm
|403
|Security
|10:30 am to 12:30 pm
|404
|Automotive
|10:30 am to 12:30 pm
|405
|Introduction to Financial Markets
|10:30 am to 12:30 pm
|406
|Introduction to Tourism
|10:30 am to 12:30 pm
|408
|Agriculture
|10:30 am to 12:30pm
|409
|Food Production
|10:30 am to 12:30 pm
|410
|Front Office Operations
|10:30 am to 12:30 pm
|411
|Banking & Insurance
|10:30 am to 12:30 pm
|413
|Health Care
|10:30 am to 12:30 pm
|414
|Apparel
|10:30 am to 12:30 pm
|415
|Multi-Media
|10:30 am to 12:30 pm
|419
|Data Science
|10:30 am to 12:30 pm
|420
|Electronics & Hardware
|10:30 am to 12:30 pm
|421
|Foundation Skill for Sciences
|10:30 am to 12:30 pm
|422
|Design Thinking & Innovation
|Friday, 20th February 2026
|10:30 am to 12:30 pm
|407
|Beauty & Wellness
|10:30 am to 12:30 pm
|412
|Marketing & Sales
|10:30 am to 12:30 pm
|416
|Multi Skill Foundation Course
|10:30 am to 12:30 pm
|418
|Physical Activity Trainer
|Saturday, 21st February 2026
|10:30 am to 01:30 pm
|101
|English (Communicative)
|10:30 am to 01:30 pm
|184
|English (Language & Literature)
|Monday, 23rd February 2026
|10:30 am to 01:30 pm
|018
|French
|Tuesday, 24th February 2026
|10:30 am to 01:30 pm
|003
|Urdu Course-A
|10:30 am to 01:30 pm
|004
|Punjabi
|10:30 am to 01:30 pm
|005
|Bengali
|10:30 am to 01:30 pm
|600
|Tamil
|10:30 am to 01:30 pm
|—
|Marathi
|10:30 am to 01:30 pm
|010
|Gujarati
|10:30 am to 01:30 pm
|011
|Manipuri
|10:30 am to 01:30 pm
|089
|Telugu – Telangana
|Wednesday, 25th February 2026
|10:30 am to 01:30 pm
|086
|Science
|Thursday, 26th February 2026
|10:30 am to 01:30 pm
|064
|Home Science
|Friday, 27th February 2026
|10:30 am to 12:30 pm
|165
|Computer Applications
|10:30 am to 12:30 pm
|402
|Information Technology
|10:30 am to 12:30 pm
|417
|Artificial Intelligence
|Saturday, 28th February 2026
|10:30 am to 01:30 pm
|119
|Sanskrit (Communicative)
|10:30 am to 01:30 pm
|122
|Sanskrit
|10:30 am to 01:30 pm
|131
|Rai
|10:30 am to 01:30 pm
|132
|Gurung
|10:30 am to 01:30 pm
|133
|Tamang
|10:30 am to 01:30 pm
|134
|Sherpa
|10:30 am to 01:30 pm
|303
|Urdu Course-B
|Monday, 2nd March 2026
|10:30 am to 01:30 pm
|002
|Hindi Course-A
|10:30 am to 01:30 pm
|085
|Hindi Course-B
|Tuesday, 3rd March 2026
|10:30 am to 01:30 pm
|017
|Tibetan
|10:30 am to 01:30 pm
|020
|German
|10:30 am to 01:30 pm
|076
|National Cadet Corps
|10:30 am to 01:30 pm
|088
|Bhoti
|10:30 am to 01:30 pm
|092
|Bodo
|10:30 am to 01:30 pm
|093
|Tangkhul
|10:30 am to 01:30 pm
|094
|Japanese
|10:30 am to 01:30 pm
|095
|Bhutia
|10:30 am to 01:30 pm
|096
|Spanish
|10:30 am to 01:30 pm
|097
|Kashmiri
|10:30 am to 01:30 pm
|098
|Mizo
|10:30 am to 01:30 pm
|099
|Bahasa Melayu
|10:30 am to 12:30 pm
|154
|Elements of Business
|10:30 am to 12:30 pm
|254
|Elements of Book Keeping & Accountancy
|Thursday, 5th March 2026
|10:30 am to 01:30 pm
|049
|Painting
|Friday, 6th March 2026
|10:30 am to 01:30 pm
|008
|Sindhi
|10:30 am to 01:30 pm
|012
|Malayalam
|10:30 am to 01:30 pm
|013
|Odia
|10:30 am to 01:30 pm
|014
|Assamese
|10:30 am to 01:30 pm
|015
|Kannada
|10:30 am to 01:30 pm
|091
|Kokborok
|Saturday, 7th March 2026
|10:30 am to 01:30 pm
|087
|Social Science
|Monday, 9th March 2026
|10:30 am to 01:30 pm
|007
|Telugu
|10:30 am to 01:30 pm
|016
|Arabic
|10:30 am to 01:30 pm
|021
|Russian
|10:30 am to 01:30 pm
|023
|Persian
|10:30 am to 01:30 pm
|024
|Nepali
|10:30 am to 01:30 pm
|025
|Limbo
|10:30 am to 01:30 pm
|026
|Lepcha
|10:30 am to 12:30 pm
|031
|Carnatic Music (Vocal)
|10:30 am to 12:30 pm
|032
|Carnatic Music (Mel. Ins.)
|10:30 am to 12:30 pm
|033
|Carnatic Music (Per. Ins.)
|10:30 am to 12:30 pm
|034
|Hindustani Music (Vocal)
|10:30 am to 12:30 pm
|035
|Hindustani Music (Mel. Ins.)
|10:30 am to 12:30 pm
|036
|Hindustani Music (Per. Ins.)
|10:30 am to 01:30 pm
|136
|Thai
CBSE ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ 2026ರ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:
|DAY & DATE
|TIME
|SUBJECT CODE
|SUBJECT NAME
|Tuesday, 17th February 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|045
|Biotechnology
|10:30 am – 01:30 pm
|066
|Entrepreneurship
|10:30 am – 01:30 pm
|825
|Shorthand (English)
|10:30 am – 01:30 pm
|826
|Shorthand (Hindi)
|Wednesday, 18th February 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|048
|Physical Education
|Thursday, 19th February 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|046
|Engineering Graphics
|10:30 am – 01:30 pm
|057
|Bharatanatyam – Dance
|10:30 am – 01:30 pm
|058
|Kuchipudi – Dance
|10:30 am – 12:30 pm
|059
|Odissi – Dance
|10:30 am – 12:30 pm
|060
|Manipuri – Dance
|10:30 am – 12:30 pm
|061
|Kathakali – Dance
|10:30 am – 01:30 pm
|816
|Horticulture
|10:30 am – 01:30 pm
|823
|Cost Accounting
|Friday, 20th February 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|042
|Physics
|Saturday, 21st February 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|054
|Business Studies
|10:30 am – 01:30 pm
|833
|Business Administration
|Monday, 23rd February 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|037
|Psychology
|Tuesday, 24th February 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|837
|Fashion Studies
|Wednesday, 25th February 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|804
|Automotive
|10:30 am – 01:30 pm
|817
|Typography & Computer Application
|Thursday, 26th February 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|029
|Geography
|Friday, 27th February 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|049
|Painting
|10:30 am – 01:30 pm
|050
|Graphics
|10:30 am – 12:30 pm
|051
|Sculpture
|10:30 am – 12:30 pm
|052
|Applied Art (Commercial Art)
|Saturday, 28th February 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|043
|Chemistry
|Monday, 2nd March 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|003
|Urdu Elective
|10:30 am – 01:30 pm
|022
|Sanskrit Elective
|10:30 am – 01:30 pm
|031
|Carnatic Music Vocal
|10:30 am – 12:30 pm
|032
|Carnatic Music Mel Ins.
|10:30 am – 12:30 pm
|033
|Carnatic Music Per. Ins. (Mridangam)
|10:30 am – 01:30 pm
|056
|Kathak – Dance
|10:30 am – 01:30 pm
|303
|Urdu Core
|10:30 am – 01:30 pm
|810
|Front Office Operations
|10:30 am – 01:30 pm
|814
|Insurance
|10:30 am – 01:30 pm
|818
|Geospatial Technology
|10:30 am – 01:30 pm
|819
|Electrical Technology
|Tuesday, 3rd March 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|074
|Legal Studies
|Thursday, 5th March 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|835
|Mass Media Studies
|10:30 am – 01:30 pm
|848
|Design Thinking & Innovation
|Friday, 6th March 2026
|10:30 am – 12:30 pm
|035
|Hindustani Music Mel Ins.
|10:30 am – 12:30 pm
|036
|Hindustani Music Per. Ins.
|10:30 am – 01:30 pm
|813
|Health Care
|10:30 am – 12:30 pm
|830
|Design
|10:30 am – 01:30 pm
|847
|Electronics & Hardware
|Saturday, 7th March 2026
|10:30 am – 12:30 pm
|841
|Yoga
|Monday, 9th March 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|041
|Mathematics
|10:30 am – 01:30 pm
|241
|Applied Mathematics
|Tuesday, 10th March 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|809
|Food Production
|10:30 am – 01:30 pm
|824
|Office Procedures & Practices
|10:30 am – 01:30 pm
|836
|Library & Information Science
|10:30 am – 12:30 pm
|842
|Early Childhood Care & Education
|Wednesday, 11th March 2026
|10:30 am – 12:30 pm
|034
|Hindustani Music Vocal
|Thursday, 12th March 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|001
|English Elective
|10:30 am – 01:30 pm
|301
|English Core
|Friday, 13th March 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|806
|Tourism
|10:30 am – 01:30 pm
|827
|Air-conditioning & Refrigeration
|Saturday, 14th March 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|064
|Home Science
|Monday, 16th March 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|002
|Hindi Elective
|10:30 am – 01:30 pm
|302
|Hindi Core
|Tuesday, 17th March 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|104
|Punjabi
|10:30 am – 01:30 pm
|105
|Bengali
|10:30 am – 01:30 pm
|106
|Tamil
|10:30 am – 01:30 pm
|107
|Telugu
|10:30 am – 01:30 pm
|108
|Sindhi
|10:30 am – 01:30 pm
|109
|Marathi
|10:30 am – 01:30 pm
|110
|Gujarati
|10:30 am – 01:30 pm
|111
|Manipuri
|10:30 am – 01:30 pm
|112
|Malayalam
|10:30 am – 01:30 pm
|113
|Odia
|10:30 am – 01:30 pm
|114
|Assamese
|10:30 am – 01:30 pm
|115
|Kannada
|10:30 am – 01:30 pm
|116
|Arabic
|10:30 am – 01:30 pm
|117
|Tibetan
|10:30 am – 01:30 pm
|120
|German
|10:30 am – 01:30 pm
|121
|Russian
|10:30 am – 01:30 pm
|123
|Persian
|10:30 am – 01:30 pm
|124
|Nepali
|10:30 am – 01:30 pm
|125
|Limboo
|10:30 am – 01:30 pm
|126
|Lepcha
|10:30 am – 01:30 pm
|189
|Telugu Telangana
|10:30 am – 01:30 pm
|192
|Bodo
|10:30 am – 01:30 pm
|193
|Tangkhul
|10:30 am – 01:30 pm
|194
|Japanese
|10:30 am – 01:30 pm
|195
|Bhutia
|10:30 am – 01:30 pm
|196
|Spanish
|10:30 am – 01:30 pm
|197
|Kashmiri
|10:30 am – 01:30 pm
|198
|Mizo
|Wednesday, 18th March 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|030
|Economics
|Thursday, 19th March 2026
|10:30 am – 12:30 pm
|845
|Physical Activity Trainer
|Friday, 20th March 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|812
|Marketing
|Monday, 23rd March 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|028
|Political Science
|Tuesday, 24th March 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|807
|Beauty & Wellness
|10:30 am – 12:30 pm
|843
|Artificial Intelligence
|Wednesday, 25th March 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|065
|Informatics Practices
|10:30 am – 01:30 pm
|083
|Computer Science
|10:30 am – 01:30 pm
|802
|Information Technology
|Thursday, 27th March 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|044
|Biology
|Saturday, 28th March 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|055
|Accountancy
|Monday, 30th March 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|027
|History
|Wednesday, 1st April 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|805
|Financial Market Management
|10:30 am – 01:30 pm
|808
|Agriculture
|10:30 am – 01:30 pm
|828
|Medical Diagnostics
|10:30 am – 01:30 pm
|831
|Salesmanship
|Thursday, 2nd April 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|076
|National Cadet Corps (NCC)
|10:30 am – 01:30 pm
|834
|Food Nutrition & Dietetics
|Saturday, 4th April 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|039
|Sociology
|Monday, 6th April 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|073
|Knowledge Tradition & Practices of India
|10:30 am – 01:30 pm
|188
|Bhoti
|10:30 am – 01:30 pm
|191
|Kokborok
|10:30 am – 01:30 pm
|811
|Banking
|10:30 am – 01:30 pm
|820
|Electronics Technology
|Tuesday, 7th April 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|803
|Web Application
|Wednesday, 8th April 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|118
|French
|10:30 am – 01:30 pm
|801
|Retail
|10:30 am – 01:30 pm
|822
|Taxation
|10:30 am – 01:30 pm
|829
|Textile Design
|Thursday, 9th April 2026
|10:30 am – 01:30 pm
|322
|Sanskrit Core
|10:30 am – 01:30 pm
|821
|Multi-Media
|10:30 am – 12:30 pm
|844
|Data Science
ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಗ್ ಬಳಸಿ ನೀವು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು:
https://www.cbse.gov.in/cbsenew/documents/Tentative_DateSheet_24092025.pdf