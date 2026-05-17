ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯು 2026-27ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಗಳ ಭಾಷಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (NEP) 2020 ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟು (NCF-SE) 2023 ಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಯಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ಜುಲೈ 1, 2026 ರಿಂದ 9 ಮತ್ತು 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ R1, R2 ಮತ್ತು R3 ಎಂಬ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಮಂಡಳಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ನೀತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡಳಿ ಹೊಸ ಷರತ್ತನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಇತರ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿಯೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನವೀಕರಿಸಿದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ CBSE ಎಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಿತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಡುವೆ ಭಾಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 75 ರಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸಾಮ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೀಸಲಾದ R3 ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವವರೆಗೆ, 9 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 2026-27 ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿಗೆ ತಾವಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಭಾಷೆಯ 6 ನೇ ತರಗತಿಯ R3 ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 1, 2026 ರ ಒಳಗೆ 19 ನಿಗದಿತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 6 ನೇ ತರಗತಿಯ R3 ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರಕವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜೂನ್ 15, 2026 ರೊಳಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.
ಹೊಸ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು ಸವಾಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಂಡಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿನೂತನ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಹೋದಯ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತರ-ಶಾಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಂಚಿಕೆ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೋಧನಾ ಬೆಂಬಲ, ನಿವೃತ್ತ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಮರು-ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು CBSE ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.