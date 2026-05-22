Punjab CCTV Case: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸಿ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪಂಜಾಬ್ ನಿವಾಸಿ ಬಲ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಜಾಬ್: "ಉಂಡ ಮನೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯುವುದು" ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ನೋಡಿ. ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು (Indian Soldiers), ಆರ್ಮಿ ವಾಹನಗಳ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪಂಜಾಬ್ನ ಪಠಾಣ್ಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ (Pathankot, Punjab) ಬಲ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು (Baljit Singh) ಎಂಬಾತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-44 ರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಿ, ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳ ಆಗಮನ-ನಿರ್ಗಮನದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ (Pakistan) ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಪಾಕ್ ಪರ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ!
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪಠಾಣ್ ಕೋಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (CIA) ವಿಭಾಗ ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆ ಪ್ರಕಾರ, ಬಲ್ಜಿಯ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್ಹೆಚ್-44 ರ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಧಾರಿತ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ಬಲ್ಜಿತ್, ಸೈನ್ಯದ ವಾಹನಗಳು, ಸೈನಿಕರ ಓಡಾಟ, ಆರ್ಮಿ ಪಡೆಗಳ ರಹಸ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಸತ್ಯ
ಇನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ತನಿಖೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸೈನ್ಯದ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗೆ ದುಬೈನಿಂದ ಕೆಲವು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಬರುತ್ತಿತ್ತು, ಈ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಆತ 40,000 ಹಣವನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದ ಎಂದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ವೈಫೈ ರೂಟರ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಠಾಣ್ಕೋಟ್ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಕ್ರಮ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ವಿಕ್ಕಾ, ಬಲ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ತರಣ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ತನ್ನು ವಿರುದ್ಧವೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ದೇಶವಿರೋಧಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಪಂಜಾಬ್ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ (Solar Powered) ಚೈನೀಸ್ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ, ಸೈನ್ಯದ ಚಲನೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪೊಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೃತ್ಯಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಐಎಸ್ಐ ಸಂಪರ್ಕವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.