English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಗೇಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ..! ರೂಲ್ಸ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೈಲುವಾಸ ಫಿಕ್ಸ್‌

ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಗೇಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ..! ರೂಲ್ಸ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೈಲುವಾಸ ಫಿಕ್ಸ್‌

illegal betting apps: ಹಾನಿಕಾರಕ ಜೂಜಾಟ, ಅದರ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ  ಸರ್ಕಾರ. 

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 17, 2026, 01:45 PM IST
  • 242 ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರ 242 ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ

Trending Photos

Post Office Investment: ಪೋಸ್ಟ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನ ಟಾಪ್ 4 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು
camera icon5
Sukanya samriddhi yojana
Post Office Investment: ಪೋಸ್ಟ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನ ಟಾಪ್ 4 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ
camera icon6
Sukra Gochar
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ
Weekly Horoscope: ಜನವರಿ 19ರಿಂದ 25ರವರೆಗಿನ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ.. ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಏನು ಫಲ
camera icon12
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: ಜನವರಿ 19ರಿಂದ 25ರವರೆಗಿನ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ.. ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಏನು ಫಲ
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಸೇರಿ ಟಾಪ್‌ 3ಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ್ಯಾರು? ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲೋ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಇವರೇ ನೋಡಿ
camera icon7
Bigg Boss Kannada 12 Finale
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಸೇರಿ ಟಾಪ್‌ 3ಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ್ಯಾರು? ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲೋ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಇವರೇ ನೋಡಿ
ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಗೇಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ..! ರೂಲ್ಸ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೈಲುವಾಸ ಫಿಕ್ಸ್‌

illegal betting : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರ 242 ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 8,000 ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮವು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

242 ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಇಂದು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, 7,800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮವು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಂದ್!‌ ಒಂದು ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಬ್ರೇಕ್‌..

ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕ್ರಮವು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜಿನ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಲಲಾಗಿದೆ. 

ಕಾನೂನು ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆಟಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಜೂಜಾಟ, ಅದರ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾವತಿಸಿದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು, ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು, ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 50 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದ ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ..!ಕಣ್ಣೇ ಮುಚ್ಚದ ಮಾನವನ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದ ವೈದ್ಯರು

 

Illegal betting and gamblingbanning of websitesonline gaming actcentral governmentrestriction of links

Trending News