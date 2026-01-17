illegal betting : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರ 242 ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 8,000 ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮವು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕ್ರಮವು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜಿನ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಲಲಾಗಿದೆ.
ಕಾನೂನು ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಟಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಜೂಜಾಟ, ಅದರ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾವತಿಸಿದ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು, ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು, ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
