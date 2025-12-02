2027ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿ ನಡೆಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ 

ನವದೆಹಲಿ: ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದ ವಿಳಂಬವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಗಣತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 2027ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಗೃಹ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ರೈ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ಹಂತಗಳ ವಿವರ:
- ಮೊದಲ ಹಂತ (ಹಂತ-I): ಮನೆ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಗಣತಿ
- ಅವಧಿ: ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರೊಳಗೆ
- ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕನುಸಾರ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
- ಎರಡನೇ ಹಂತ (ಹಂತ-II): ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಗಣತಿ (Population Enumeration)
- ಮುಖ್ಯ ಉಲ್ಲೇಖ ದಿನಾಂಕ: ಮಾರ್ಚ್ 1, 2027 (00:00 ಗಂಟೆ)
- ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ನ ಹಿಮಾಚ್ಛಾದಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲೆಡೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2027ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
- ಹಿಮಾಚ್ಛಾದಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2026 ಮತ್ತು ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2026ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಜಾತಿ ಎಣಿಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ:
2027ರ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2025ರಂದು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು:
ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.ಅಂತಿಮ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಬಳಿಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.1948ರ ಜನಗಣತಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 8(2)ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ಜನಗಣತಿ 2011ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು.2021ರ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಿಂದಾಗಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು.ಈ ಜನಗಣತಿಯು ದೇಶದ ನೀತಿ ನಿರ್ಣಯ, ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.ಜನಗಣತಿ 2027ರ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.