Chaos in Supreme Court:: ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಆತಂಕಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನ ನಿಂದಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಘಟನೆ ಕೆಲಕಾಲ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಭಾಂಗಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತೆ, ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆಗೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಕೆ.ವಿ.ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಹಾಗೂ ಅಲೋಕ್ ಅರಾಧೆ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರನಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಬಲ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನೇ "ಸಾರ್ವಭೌಮ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನ "ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಸೇವಕರು" ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಲಕ್ನೋದ ಎಎಸ್ಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೇ ಆದೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಅರ್ಜಿದಾರನ ಮಾತಿನ ಧಾಟಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ವಿ.ವಿಶ್ವನಾಥನ್, "ನೀವು ನಮಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ನಂತರ ಅರ್ಜಿದಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ನಿಂದಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದೊಳಗೆ ಎಸೆದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಭಾಂಗಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಈ ಘಟನೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತೆಯ ಕುರಿತಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದರೂ, ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದ ನಿಲುವು ತಾಳಿತು. ವಿಚಾರಣೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ವಿ.ವಿಶ್ವನಾಥನ್, "ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಅಥವಾ ಬಲವಂತದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ (SLP) ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಮುಖ್ಯ ನಾಯಮೂರ್ತಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದರೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಅವರ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. "ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಲ್ಲಿರುವ ನಿರಾಶೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ" ಎಂದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಈ ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಕಾನೂನು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಬಲ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೂಲ ಪ್ರಕರಣವೂ ಈ ವಿಚಾರಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಲಕ್ನೋ ವಿಶೇಷ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ (ಕಸ್ಟಮ್ಸ್) ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಖಾಸಗಿ ದೂರಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದನ್ನ ಅವರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನು ಪರಿಹಾರದ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದೇ ಆದೇಶವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಸಹ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ದೋಷ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲಾಯಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಯ ನಡುವೆಯೂ, ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣದ ಕಾನೂನು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವೆನಿಸಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಶಿಸ್ತು, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗೌರವ ಕಾಪಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತಕ್ಷಣ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನ ನಿಲುವು ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.