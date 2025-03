ghibli ಫೋಟೋ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್‌ ಹೋದ್ರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್!‌ ಈ ವಿಚಾರ ಮೊದ್ಲು ತಿಳ್ಕೋಳಿ...

Social Media Trend: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಘಿಬ್ಲಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಘಿಬ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ AI ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜನರು OpenAI ನ ಘಿಬ್ಲಿ AI ಕಲಾ ಜನರೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ChatGPT ಗೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಘಿಬ್ಲಿ ಪೋಟೋವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಅದು ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಘಿಬ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುರಕ್ಷಿತವೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಘಿಬ್ಲಿ ಕಲಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ವಿಮರ್ಶಕರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು OpenAI ಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು.

ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಪಾಯಗಳೇನು?

ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಆ ಫೋಟೋಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. OpenAI ನ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಯು ಬಳಕೆದಾರರ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಮಾದರಿ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ... ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

