ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ : ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ

Teachers Retirement Age Increase: ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಸೂಕ್ತ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ದೂರು ಶಿಕ್ಷಕರದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಓದಲೇ ಬೇಕಾದ ಸುದ್ದಿ ಇದು.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 11, 2025, 04:50 PM IST
  • ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು 60 ರಿಂದ 65ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಇದೇ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೂ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘ ತಿಳಿಸಿದೆ.
  • ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ದಿನ ಆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಮಣಿಯಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Teachers Retirement Age Increase: ಚಂಡೀಗಢ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ (CACTA) ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಗಳಿಂಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು 60 ರಿಂದ 65 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೂ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಚಂಡೀಗಢದ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಚಂಡೀಗಢ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಕ ಶೇಕಡಾ 95ರಷ್ಟು ಅನುದಾನವ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನಿತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಚಂಡೀಗಢ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಜಾಬ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 2018ರ ಯುಜಿಸಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢದ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಿಂದಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸೇವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಿವೃತ್ತಿ ನೀತಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವು ಚಂಡೀಗಢದ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಆಡಳಿತ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಘವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು 65 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ಅದು ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ವಿಳಂಬವು ಅಧ್ಯಾಪಕರಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕೋರಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘವು ಹೇಳಿದೆ.

ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಚಂಡೀಗಢ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮಣಿದು ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು 60 ರಿಂದ 65 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಆಗ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ದಿನ ಆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಮಣಿಯಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 

