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Richest Temples India: ಇವೇ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಟಾಪ್‌ 5 ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಾಲಯಗಳಿವು!

Richest Temples: ಭಾರತೀಯ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ 5 ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಾಲಯಗಳು (Indian Richest Temples) ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Written ByPrajwal B
Published: Jun 07, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 02:33 PM IST
Richest Temples India: ಇವೇ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಟಾಪ್‌ 5 ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಾಲಯಗಳಿವು!

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Prajwal B

Prajwal B

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