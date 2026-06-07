Indian Hindu Temples: ಭಾರತ (India) ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ, ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಹಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳು (Hindu Temples), ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲ. ಅದು ಜನರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು. ಇನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಹಲವಾರು ದೇವಾಲಯಗಳು ಆಸ್ತಿ, ಚಿನ್ನ, ನಗದ ಮತ್ತು ದಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ 5 ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಾಲಯಗಳು (Indian Richest Temples) ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಾಲಯ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ:
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಶೇಷಾಚಲಂ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದೇವಾಲಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ($40 ಬಿಲಿಯನ್) ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ದೇವಾಲಯ ದಿನನಿತ್ಯ 50,000 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಕ್ತರನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ನೀಡುವ ದೇಣಿಗೆ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸುಮಾರು 1,400 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕೇರಳ:
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಾಲಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ತಿರುವನಂತಪುರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯವು 2011 ರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಗುಪ್ತ ಖಜಾನೆ (ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರ, ರತ್ನಗಳು, ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಣ್ಯಗಳು) ಇದರ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಗಿಯಾಗಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ದೇವಾಲಯ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 1.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀ ಮಾತೋ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ದೇವಾಲಯ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ:
ಕಡಿದಾದ ತ್ರಿಕೂಟ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ದೇವಾಲಯ ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯ 2000 ಮತ್ತು 2020ರ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 2,000 ಕೋಟಿ ನಗದು ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯ 1,800 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ, 4,700 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 2000 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದ ನಗದು ದೇಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರೀ ಭಕ್ತ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ನಂತರ, ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದೇವಾಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು 900 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ದೇವಾಲಯದ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 2,000 ಕೋಟಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ದಾನಗಳಲ್ಲೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಗುರುವಾಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕೇರಳ:
ದಕ್ಷಿಣದ ದ್ವಾರಕ ಎಂದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಕೇರಳ ದೇವಾಲಯವು ಭಕ್ತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಆರ್ಟಿಐ ಅರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಗುರುವಾಯೂರು ದೇವಸ್ವಂ 1700 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟಿ ಹಳೆಯದಾದ ಚಿನ್ನದ ದೇಣಿಗೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.