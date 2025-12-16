English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ನೀಡಿದ ಹಣವೆಷ್ಟು? ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿ!

ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ನೀಡಿದ ಹಣವೆಷ್ಟು? ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿ!

ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀಡಿದ ಹಣ ಎಷ್ಟು? ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ? ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 16, 2025, 09:26 PM IST
  • ಗ್ರಾಮ ನಿಧಿಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಲು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ
  • ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ವತಃ ಹಣದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬಹುದು.

ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ನೀಡಿದ ಹಣವೆಷ್ಟು? ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡಿ!

Gram Swaraj app: ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಣ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತೇ? ಯಾವ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ‘ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ’ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ನೋಡಬಹುದು. ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ.

ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ‘ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ’ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಗತಿ, ಅನುಮೋದಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ER ವಿವರಗಳು ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಅನುಮೋದಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾವ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿಧಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ರಸ್ತೆ, ಬೀದಿ ದೀಪ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು.

ಗ್ರಾಮ ನಿಧಿಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಲು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ವತಃ ಹಣದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬಹುದು.
 

