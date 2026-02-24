English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಯುವತಿಯರಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ: ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ

18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಯುವತಿಯರಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ: ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವ್ ಸಾಯಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.  ಈ ಬಜೆಟ್‍ನ ವಿಶೇಷವೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ…

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 24, 2026, 02:54 PM IST
  • ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಒ.ಪಿ. ಚೌಧರಿ 1.72 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು
  • ಬಸ್ತಾರ್-ಸುರ್ಗುಜಾ ಬಸ್ ಸೇವೆಗೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಗೆ 1500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ

Trending Photos

ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
yash toxic movie
ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಉದಯ್‌ಪರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿರೋಷ್‌ ಜೋಡಿ!ಲವ್‌ ಬರ್ಡ್ಸ್‌ ಲುಕ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ
camera icon7
rashmika mandanna
ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಉದಯ್‌ಪರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿರೋಷ್‌ ಜೋಡಿ!ಲವ್‌ ಬರ್ಡ್ಸ್‌ ಲುಕ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ
ಡಿಎ 10% ಹೆಚ್ಚಳ: ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್..‌ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಪರಿಹಾರ
camera icon6
DA hike
ಡಿಎ 10% ಹೆಚ್ಚಳ: ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್..‌ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಪರಿಹಾರ
ಹಾವುಗಳ ತಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಫಿಕ್ಸ್‌? ವಿಶಸರ್ಪಗಳ ಶಾಪದಿಂದಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಸಾಧ್ಯ
camera icon6
Snake Bite
ಹಾವುಗಳ ತಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಫಿಕ್ಸ್‌? ವಿಶಸರ್ಪಗಳ ಶಾಪದಿಂದಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಸಾಧ್ಯ
18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಯುವತಿಯರಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ: ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ

Chhattisgarh Budget: ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಒ.ಪಿ. ಚೌಧರಿ ಇಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವ್ ಸಾಯಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ, ಈ ಬಜೆಟ್ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಒ.ಪಿ. ಚೌಧರಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 1.72 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಡಮಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಹನ್ಸ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪತನ! 7 ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ

ಬಜೆಟ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳು

  • ಬಸ್ತಾರ್-ಸುರ್ಗುಜಾ ಬಸ್ ಸೇವೆಗೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಬಸ್ತಾರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ.
  • ಬಸ್ತಾರ್ ಮತ್ತು ಸುರ್ಗುಜಾದಲ್ಲಿ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಂತಹ ಉದ್ಯೋಗ ಆಧಾರಿತ ವಲಯಗಳಿಗೆ, ಕೃಷಿ, ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ. 
  • ಬಸ್ತಾರ್ ಮತ್ತು ಸುರ್ಗುಜಾದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಬಸ್ತಾರ್ ಮತ್ತು ಸುರ್ಗುಜಾದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.
  • ಇಂದ್ರಾವತಿಯ ಮಟ್ನರ್ ಮತ್ತು ದೇವೂರ್ಗಾಂವ್ ನಲ್ಲಿ 24 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 68 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ.
  • ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಗೆ 1500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ.
  • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್‌ಗೆ 2000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಂಚಿಕೆ.
  • ಜಶ್ಪುರದ ಮೈನ್‌ಪತ್ ಮತ್ತು ಕೋಟೆಬೆರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ.
  • ರಾಯ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.
  • ಕಾಂಕೇರ್, ಕೊರ್ಬಾ ಮತ್ತು ಮಹಾಸಮುಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.
  • ಮಿಟಾನಿನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ 350 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 250 ತಾಯಂದಿರ ಮನೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು.
  • ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ತರಲು 1,500 ಬಸ್ತಾರ್ ಫೈಟರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ.
  • ರಾಣಿ ದುರ್ಗಾವತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ 36 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗೆ 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
  • ಇಂದ್ರಾವತಿಯ ಮಟ್ನರ್ ಮತ್ತು ದೇವೂರ್ಗಾಂವ್‍ನಲ್ಲಿ 24 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 68 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ.
  • ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗೆ 354 ಕೋಟಿ ರೂ. ಘೋಷಣೆ. ಮಹಾತಾರಿ ವಂದನ ಯೋಜನೆಗೆ 8,200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ.
  • ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆದರ್ಶ ನಗರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಶಹೀದ್ ವೀರನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 1,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
  •  ನಳಂದ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ 22 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅನುದಾನ.
About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Chhattisgarh budgetVishnu Dev Saichhattisgarh newsBudget sessionmahtari vandan yojana

Trending News