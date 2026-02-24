18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಯುವತಿಯರಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ: ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ

Chhattisgarh Budget: ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಒ.ಪಿ. ಚೌಧರಿ ಇಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವ್ ಸಾಯಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ, ಈ ಬಜೆಟ್ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಒ.ಪಿ. ಚೌಧರಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 1.72 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು.
ಬಜೆಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳು
- ಬಸ್ತಾರ್-ಸುರ್ಗುಜಾ ಬಸ್ ಸೇವೆಗೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಬಸ್ತಾರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ.
- ಬಸ್ತಾರ್ ಮತ್ತು ಸುರ್ಗುಜಾದಲ್ಲಿ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಂತಹ ಉದ್ಯೋಗ ಆಧಾರಿತ ವಲಯಗಳಿಗೆ, ಕೃಷಿ, ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ.
- ಬಸ್ತಾರ್ ಮತ್ತು ಸುರ್ಗುಜಾದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಬಸ್ತಾರ್ ಮತ್ತು ಸುರ್ಗುಜಾದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.
- ಇಂದ್ರಾವತಿಯ ಮಟ್ನರ್ ಮತ್ತು ದೇವೂರ್ಗಾಂವ್ ನಲ್ಲಿ 24 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 68 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ.
- ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಗೆ 1500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ.
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್ಗೆ 2000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಂಚಿಕೆ.
- ಜಶ್ಪುರದ ಮೈನ್ಪತ್ ಮತ್ತು ಕೋಟೆಬೆರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ.
- ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ.
- ಕಾಂಕೇರ್, ಕೊರ್ಬಾ ಮತ್ತು ಮಹಾಸಮುಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.
- ಮಿಟಾನಿನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ 350 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 250 ತಾಯಂದಿರ ಮನೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು.
- ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ತರಲು 1,500 ಬಸ್ತಾರ್ ಫೈಟರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ.
- ರಾಣಿ ದುರ್ಗಾವತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ 36 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗೆ 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
- ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗೆ 354 ಕೋಟಿ ರೂ. ಘೋಷಣೆ. ಮಹಾತಾರಿ ವಂದನ ಯೋಜನೆಗೆ 8,200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ.
- ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆದರ್ಶ ನಗರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಶಹೀದ್ ವೀರನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 1,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ನಳಂದ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ 22 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅನುದಾನ.