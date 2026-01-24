English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
 Love story: ಅವನು ಸಿಂಪಲ್ ಸುಂದ್ರ.  ಆಕೆ ಸಖತ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಅವ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯವ್ನುಆಕೆ ಕಡಲಾಚೆಯ ಚೀನಾದ‌ ಸುಂದರಿ. ಭಾರತ-ಚೀನಾದ ಈ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಇಬ್ಬರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ್ಲೇ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಭಾವನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮದುವೆ ಆಗೋ ಆಸೆಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಆಸೆಪಟ್ಟಿದ್ದು ದೊಡ್ದಲ್ಲ.‌ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ... ಚೀನಾದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 24, 2026, 10:59 AM IST
  • ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿದ ಇವರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಇಂದು ಕಾಫಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ
  • ಚೀನಾದಿಂದ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾರು

Love story: ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಾಕ್ಷಿ..ಚೀನಾದ ಯುವತಿಯನ್ನು ವರಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಯುವಕ

 China India love story: ಕಾಫಿನಾಡ ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡಿನೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಿರಿಯ ಮಿಲಿನವಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಗಡಿ-ಭಾಷೆ-ಜಾತಿ-ಧರ್ಮ-ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿ ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಮದುವೆಯೆಂಬ ಪವಿತ್ರ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.​ ​ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿವಾಸಿ ರೂಪಕ್ ಹಾಗೂ ಚೀನಾದ ಬೆಡಗಿ ಜೇಡ್ (Jade) ಶುಕ್ರವಾರ ನಗರದ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೂರವಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ.." ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ!   

ದೂರದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿದ ಇವರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಇಂದು ಕಾಫಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ರೂಪಕ್ ಮತ್ತು ಜೇಡ್ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಇವರ ಸ್ನೇಹ ಕ್ರಮೇಣ ಗಾಢ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಭಿನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯವರಾದರೂ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಂದಾದಾಗ ದೇಶದ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯ ಗಡಿಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲೇ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ನೆಲೆಸಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ, ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಮಾತ್ರ ರೂಪಕ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರನ್ನೇ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಾಗುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಮ್ಮತಿಯ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದವು. ಮಗಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಕಾಫಿನಾಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಜೇಡ್ ಅವರ ಪೋಷಕರು, ಭಾರತೀಯ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬೆರಗಾದರು. ಧಾರೆ ಎರೆಯುವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ರಾಮನಿಗೆ ಬುದ್ಧನ ನಾಡಿನ ಸುಂದರಿ ಅರ್ಧಾಂಗಿನಿಯಾದಳು. ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದ ನವವಧು ಜೇಡ್, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಾಮ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇಲ್ಲಿನ ಹಸಿರ ಸಿರಿ, ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡಿಗರ ಅತಿಥ್ಯ, ಸತ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನ ನೂರಾರು ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸದ್ಯ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಬೇರೆಯಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾಷೆ ಒಂದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಜೋಡಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದು. ಚೀನಾದಿಂದ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಫಿನಾಡಿನ ಜನತೆ ಚೀನಾ ಸುಂದರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗಳಂತೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿವಾಹವು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇವರ ಬದುಕು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ ಸುಂದರವಾಗಿರಲಿ. ಯಾರ‌ ಕಣ್ಣು ಬೀಳದಿರಲಿ ಎಂದು ಹರಸಿ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: kareena kapoor: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್‌

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

