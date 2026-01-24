Love story: ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಾಕ್ಷಿ..ಚೀನಾದ ಯುವತಿಯನ್ನು ವರಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಯುವಕ

China India love story: ಕಾಫಿನಾಡ ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡಿನೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಿರಿಯ ಮಿಲಿನವಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಗಡಿ-ಭಾಷೆ-ಜಾತಿ-ಧರ್ಮ-ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿ ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಮದುವೆಯೆಂಬ ಪವಿತ್ರ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿವಾಸಿ ರೂಪಕ್ ಹಾಗೂ ಚೀನಾದ ಬೆಡಗಿ ಜೇಡ್ (Jade) ಶುಕ್ರವಾರ ನಗರದ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
ದೂರದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿದ ಇವರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಇಂದು ಕಾಫಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ರೂಪಕ್ ಮತ್ತು ಜೇಡ್ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಇವರ ಸ್ನೇಹ ಕ್ರಮೇಣ ಗಾಢ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಭಿನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯವರಾದರೂ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಂದಾದಾಗ ದೇಶದ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯ ಗಡಿಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲೇ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ನೆಲೆಸಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ, ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಮಾತ್ರ ರೂಪಕ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರನ್ನೇ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಾಗುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಮ್ಮತಿಯ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದವು. ಮಗಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಕಾಫಿನಾಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಜೇಡ್ ಅವರ ಪೋಷಕರು, ಭಾರತೀಯ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬೆರಗಾದರು. ಧಾರೆ ಎರೆಯುವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ರಾಮನಿಗೆ ಬುದ್ಧನ ನಾಡಿನ ಸುಂದರಿ ಅರ್ಧಾಂಗಿನಿಯಾದಳು. ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದ ನವವಧು ಜೇಡ್, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಾಮ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇಲ್ಲಿನ ಹಸಿರ ಸಿರಿ, ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡಿಗರ ಅತಿಥ್ಯ, ಸತ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ನೂರಾರು ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸದ್ಯ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಬೇರೆಯಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾಷೆ ಒಂದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಜೋಡಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದು. ಚೀನಾದಿಂದ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಫಿನಾಡಿನ ಜನತೆ ಚೀನಾ ಸುಂದರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗಳಂತೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿವಾಹವು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇವರ ಬದುಕು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ ಸುಂದರವಾಗಿರಲಿ. ಯಾರ ಕಣ್ಣು ಬೀಳದಿರಲಿ ಎಂದು ಹರಸಿ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
