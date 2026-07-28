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  • /ಚೀನಾದ ನೇಕೆಡ್ ಆಫೀಶಿಯಲ್ಸ್ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರಿಸಿ ತಾವೊಬ್ಬರೇ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು!.. ಭಾರತವೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪಾರದರ್ಶಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕೇ?

ಚೀನಾದ "ನೇಕೆಡ್ ಆಫೀಶಿಯಲ್ಸ್" ಕುಟುಂಬವನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರಿಸಿ ತಾವೊಬ್ಬರೇ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು!.. ಭಾರತವೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪಾರದರ್ಶಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕೇ?

china s naked officials model: ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಚೀನಾ "ನೇಕೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಚೀನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಅಪಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತವೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪಾರದರ್ಶಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕೇ?

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 28, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:47 PM IST
ಚೀನಾದ "ನೇಕೆಡ್ ಆಫೀಶಿಯಲ್ಸ್" ಕುಟುಂಬವನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರಿಸಿ ತಾವೊಬ್ಬರೇ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು!.. ಭಾರತವೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪಾರದರ್ಶಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕೇ?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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