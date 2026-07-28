ಚೀನಾದ "ನೇಕೆಡ್ ಆಫೀಶಿಯಲ್ಸ್" ಕುಟುಂಬವನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರಿಸಿ ತಾವೊಬ್ಬರೇ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು!.. ಭಾರತವೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪಾರದರ್ಶಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕೇ?

china s naked officials model: ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಚೀನಾ "ನೇಕೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಚೀನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಅಪಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಗರೋತ್ತರ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳು ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.
ಅಕ್ರಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀವ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಬಡ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಮೇಲಿನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಭ್ರಷ್ಟರು ಎಂಬುದು ಚೀನಾದ ಮೂಲ ತತ್ವವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ, ಜಾಗರೂಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲವಾದ ನೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಸಚಿವರು, ಸಂಸದರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಪಾರದರ್ಶಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಚೌಕಟ್ಟೊಂದನ್ನು ಭಾರತವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೇ:
"ಲುವೋ ಗುವಾನ್" ಮಾದರಿಯು ಚೀನಾದ ವಿಶಾಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ-ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ "ಬೆತ್ತಲೆ"ಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ನಿಕಟ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಿರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಂತೆ ಭಾರತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೇ? ವಕೀಲ ತರುಣ್ ನಂಗಿಯಾ ಅವರು 'ಲೀಗಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ತರುಣ್ ನಂಗಿಯಾ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, "ಲುವೋ ಗುವಾನ್" (ಬೆತ್ತಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂದರ್ಥ) ಎಂದು ಕರೆಯುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಚೀನಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗಳ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.
ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀತಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಾದವಿದೆ. ಚೀನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಿದೇಶಿ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ದೇಶದಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾದ 'ಲುವೋ ಗುವಾನ್' ಮಾದರಿಯ ಹತ್ತಿರದ ನೋಟ
ಈ ಮಾದರಿಯು ಚೀನಾದ ವಿಶಾಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ-ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ "ಬೆತ್ತಲೆ"ಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ನಿಕಟ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿವೆ.
ಚರ್ಚೆಯು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ.ಚೀನಾದಲ್ಲಿ, ಈ ಪದವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಾಗ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಚೀನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸರಳವಾಗಿದೆ: ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಕ್ರಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು.
ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಭ್ರಷ್ಟ ಎಂದು ತತ್ವವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ, ವರ್ಧಿತ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಏಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ?
ಯಾರನ್ನೂ ಹೆಸರಿಸದೆ, ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ, ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಮಟ್ಟದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸುವ ಬದಲು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವು ಸಚಿವರು, ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಉನ್ನತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಪಾರದರ್ಶಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೇ?
*ಅವರ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸಿಗಳೇ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕರೇ?
*ಅವರ ಹತ್ತಿರದ ಕುಟುಂಬ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ?
*ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ?
ಅಂತಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳಿಂದ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು?
ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು, ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪುರಾವೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಂತಹ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಲೇಬಲ್ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಆಡಳಿತದ ಭಾಗವಾಗಬೇಕೇ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ.ಚೀನಾದ ಆಡಳಿತ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುವ ವರ್ಧಿತ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಂತೆಯೇ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ತಕ್ಷಣದ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಹಿರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾರದರ್ಶಕ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಭಾರತವು ಹೊಂದಿರಬೇಕೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.
ಅಂತಹ ಮಾದರಿಯು ಭಾರತದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಮುಕ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಚಲನಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಈ ವಿಷಯವು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.