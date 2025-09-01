English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಚೀನಾ Vs ಅಮೆರಿಕಾ – ಯಾರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ..? ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ ದೇಶಗಳಾದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ, ಭಾರತವು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.   

Last Updated : Sep 1, 2025, 01:02 PM IST
  • ಅಮೆರಿಕಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರವಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಮೂಲವೂ ಹೌದು.
  • ಭಾರತವು ಚೀನಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ

Trending Photos

ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ : ಡಿಎ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ! ವೇತನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ
camera icon8
DA hike
ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ : ಡಿಎ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ! ವೇತನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ
ನೀನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಈ 3 ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಡ..!
camera icon6
Chanakya Niti
ನೀನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಈ 3 ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಡ..!
&quot;ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿರುವುದು ಅಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳಷ್ಟೇ&quot;.. ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ
camera icon5
Salman Khan views on women
"ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿರುವುದು ಅಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳಷ್ಟೇ".. ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ
ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ 26 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ! 60ರ ಹಿರಿಯ ನಟನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ 33ರ ಯುವತಿ
camera icon8
Milind Soman love story
ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ 26 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ! 60ರ ಹಿರಿಯ ನಟನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ 33ರ ಯುವತಿ
ಚೀನಾ Vs ಅಮೆರಿಕಾ – ಯಾರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ..? ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಗೊತ್ತಾ..?

China Vs America: ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ – ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ? ಯಾರಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಯಾರಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೋದಿಯವರ ಈ ಭೇಟಿ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ನೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತದ ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಒತ್ತಡದ ಮಧ್ಯೆ, ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪುನಃ ರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತ–ಚೀನಾ ವ್ಯಾಪಾರ: ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟವೇ ಹೆಚ್ಚು
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಭಾರತವು ಚೀನಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಕ್ಕಳ ಆಧಾರ್ ನವೀಕರಿಸಲು ಯುಐಡಿಎಐ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿ.. ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್

2024-25ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ–ಚೀನಾ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ $127.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಭಾರತದಿಂದ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ರಫ್ತು: $14.3 ಬಿಲಿಯನ್
ಚೀನಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದು: $113.5 ಬಿಲಿಯನ್
ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ: $99.2 ಬಿಲಿಯನ್
ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು – ನಾವು ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟವೇ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ (ಏಪ್ರಿಲ್–ಜುಲೈ 2024), ಭಾರತವು ಚೀನಾಗೆ ಕೇವಲ $5.75 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆದರೆ $40.65 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಭಾರತ–ಅಮೆರಿಕಾ ವ್ಯಾಪಾರ: ಸಮತೋಲನದೊಂದಿಗೆ ಲಾಭ
ಚೀನಾಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ ಎನ್ನಬಹುದು. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ – ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅವರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ? ಇದರ ಜಾರಿ ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್

2024-25ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತ–ಅಮೆರಿಕಾ ವ್ಯಾಪಾರ $128.9 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ.
ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ರಫ್ತು: $86.7 ಬಿಲಿಯನ್
ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದು: $42.2 ಬಿಲಿಯನ್
ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ: $44.5 ಬಿಲಿಯನ್
ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು – ಅಮೆರಿಕಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರವಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಮೂಲವೂ ಹೌದು.
ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾ ಇಬ್ಬರೂ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು. ಆದರೆ ಲಾಭ–ನಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ಯ.

ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ: ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ನಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚು
ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ: ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಲಾಭವೂ ಹೆಚ್ಚು

ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಚೀನಾದಿಂದ ಬರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಅವಲಂಬನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದರಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಲಂಬನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಮೂಲ.
ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದೇ ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
 

indias trade with americaindias trade with chinaindia export to chinaindia export to americaindias import from china

Trending News