ನವದೆಹಲಿ: ಅಧಿಕೃತ ‘ಏರ್ ಸುವಿಧಾ 2.0’ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಹಣ ದೋಚುತ್ತಿರುವ ಮೋಸದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.ಇಂತಹ ನಕಲಿ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಬೇರೆ ಪಾವತಿ ಗೇಟ್ವೇಗಳಿಗೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಚಿವಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಸಚಿವಾಲಯವು, ‘ಏರ್ ಸುವಿಧಾ 2.0’ ಸೇವೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ನೈಜ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೊದಲು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ URL ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಏರ್ ಸುವಿಧಾ 2.0’ ಹಿನ್ನೆಲೆ:
ಕಾಂಗೋ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಗಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹರಡಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಜನರ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಯಮಗಳಡಿ (IHR 2005) ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಸ್ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ದೆಹಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (DIAL) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ‘ಏರ್ ಸುವಿಧಾ 2.0’ ಎಂಬ ಸಂಪರ್ಕರಹಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಮೇ 17 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ:
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಿಂತ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಈ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುಗಮ ಹಾಗೂ ತೊಂದರೆ-ಮುಕ್ತ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಕಲಿ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗದೇ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.