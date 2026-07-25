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CJP protest end : ಏಕಾಏಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ CJP..! ಎಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಎಂದ ಟೀಂ ಚಿರಳೆ

CJP protest end : ಕೊನೆಗೂ ಇಷ್ಟು ದಿನದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಚಿರಳೆ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ ನಿಯೋಗ, ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 25, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:07 PM IST
CJP protest end : ಏಕಾಏಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ CJP..! ಎಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಎಂದ ಟೀಂ ಚಿರಳೆ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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