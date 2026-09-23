Girl Dies in UP School: ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ವೇಳೆ ಕೇಳಿಬಂದ ಭಾರೀ DJ ಸದ್ದಿನ ನಡುವೆಯೇ ಶಾಲೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಲರಾಮ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಮಾರು 3 ನಿಮಿಷ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ CCTV ದೃಶ್ಯವೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನ ವೈಷ್ಣವಿ ತಿವಾರಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ಘಟನೆ ನಡೆದ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಸಮೀಪದಿಂದ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ DJ ಸಂಗೀತ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು?
ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ CCTV ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ DJ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಿಟಕಿ ಹಾಗೂ ಬಾಗಿಲಿನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬಾಲಕಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಳಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದು, ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತಾಳೆ. ಬಾಲಕಿ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಕೆಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಆಕೆಯನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರು ಬಾಲಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಪವೇನು?
ಬಾಲಕಿಯ ಕುಟುಂಬವು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಜೋರಾದ DJ ಸದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಂಪನದಿಂದಲೇ ಆಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯೂ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ವೇಳೆ ಶಬ್ದದ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ DJ ಸದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು ಎಂಬ ಕುಟುಂಬದ ಹೇಳಿಕೆಗಳೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಬಾಲಕಿಯ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. DJ ಸದ್ದು ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ನಡುವೆ ನೇರ ಕಾರಣ-ಪರಿಣಾಮ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿ ಇದುವರೆಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತನಿಖೆ
ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ CCTV ದೃಶ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕಿಯ ಸಾವಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಗೂ ತನಿಖಾ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಶಾಲೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮೀಪ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳು ಮತ್ತು DJಗಳನ್ನ ಬಳಸುವಾಗ ಶಬ್ದದ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ DJ ಸದ್ದೇ ಬಾಲಕಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. CCTV ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ತನಿಖೆಯ ನಂತರವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.