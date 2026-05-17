ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಕುಚಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದರವು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 80.09 ರೂ.ತಲುಪಿದೆ.
ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಕಂಪನಿಯು ಕೆಜಿಗೆ 2 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಆ ಮೂಲಕ ದರವು 77.09 ರೂ. ನಿಂದ 79.09 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ 1 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕೇವಲ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾದಂತಾಗಿದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಸಿಎನ್ಜಿ ದರವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಪೂರೈಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಆತಂಕದಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಧನ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಸ್ಗಳು ಸಿಎನ್ಜಿ ಇಂಧನವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಈ ಸತತ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ದರಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಾನಗರ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೆಜಿಗೆ 2 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ದರ 84 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂಬೈನ ಆಟೋ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಕೂಡ ಮೂಲ ದರದಲ್ಲಿ 1 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿವೆ.
ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ (ಸರಕು ಸಾಗಣೆ) ವೆಚ್ಚಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಇದು ಅಗತ್ಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ದೆಹಲಿಯ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ.