ಸಾಂಬಾರ್‌ ಮಾಡಲು ತಂದ ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ನಿಗೂಢ ಜೀವಿ..! ಭಯಾನಕ ಜಂತು ನೋಡಿ..

ಜಮೀನಿನ ಬಳಿಯ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸನೋಜ್ ಸುಮಾರು 900 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಮುರ್ರೆಲೆ ಮೀನು (ವರಲ್ ಮೀನು) ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಸಂಜೆ, ಸನೋಜ್ ಪತ್ನಿ ಕರಿ ಮಾಡಲು ಮೀನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.. ಹಾಗ ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ.. ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 10, 2025, 03:56 PM IST
    • ಸನೋಜ್‌ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿಯ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದರು.
    • 900 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಮುರ್ರೆಲೆ ಮೀನು (ವರಲ್ ಮೀನು) ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
    • ಕರಿ ಮಾಡಲು ಮೀನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.. ಹಾಗ ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ..

ಕೇರಳ : ಅಲಪ್ಪುಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಾರುಮ್ಮೂಡ್ ಮೂಲದ ಸನೋಜ್ ಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ, ಹೊಳೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿಯ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದರು. ಆಗ ಬಲೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. 

ಬಲೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಎಳೆದಾಗ ಸುಮಾರು 900 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ವರಲ್ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಸಂಜೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸನೋಜ್ ಪತ್ನಿ ಮೀನನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಜೀವಿ ಕಂಡಳು. ಅದು ಏನೆಂದು ನೋಡಲು ಹೊಟ್ಟೆ ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ, ಒಳಗೆ ಎರಡು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ನಾಗರಹಾವು ಕಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಭೀಕರವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಿ..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ.

ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ... ಕೊಳೆತ ಹಾವಿನ ಚರ್ಮ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ತಲೆ ಬಹುತೇಕ ಹಾಗೇ ಇತ್ತು. ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ... ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ನಾಗರಹಾವು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. 

ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೀನು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡರು. ಕೊನೆಗೆ ಸನೋಜ್ ಆ ಮೀನನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಡಿ ಅಗೆದು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಮೀನುಗಾರರು ಮುರ್ರೆ ಮೀನುಗಳು ಸಣ್ಣ ಹಾವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು... ಆದರೆ ಮೀನುಗಳು ನಾಗರಹಾವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

