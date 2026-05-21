Cockroach Janata Party : ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಳುವಳಿಯೊಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ.. ಏಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಯಾರು Cockroach Janata Party ಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಯಾರು.. ಇದರ ಉದ್ದೇಶವೇನು.. ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಕಾರಣವೇ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
Abhijeet Dipke : ಪ್ರಸ್ತುತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ' (CJP) ಎಂಬ ಹೆಸರು. ಇದೀಗ ಈ ಹೆಸರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಜನರೇಷನ್-ಝಡ್ (Gen-Z) ಯುವಕರು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯೇ CJP.
ಹೌದು.. ಈ ಆಂದೋಲನದ ಹಿಂದೆ ಯುವಕರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಹೋರಾಟ ಅಡಗಿದೆ. ಮೇ 2026 ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆಯೊಂದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು (CJI) ನೀಡಿದ್ದಾರೆನ್ನಲಾದ ಕೆಲವು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಯುವಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು (RTI) ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ "ಜಿರಳೆಗಳು" (ಕಾಕ್ರೋಚ್) ಎಂದು ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದೇ ತಡ, ಯುವಜನತೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡರು.
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು "ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದೆ, ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವಕರನ್ನಲ್ಲ, ನಕಲಿ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುವ ವಂಚಕರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಯುವಕರ ಆಕ್ರೋಶ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲು ಬಳಸಿದ 'ಜಿರಳೆ' ಮತ್ತು 'ಪರಾವಲಂಬಿ' ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಯುವಕರು, ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Cockroach Janata Party ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ (ECI) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇದರ ಹೈಪ್ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಮೇ 16, 2026 ರಂದು ಪ್ರಮುಖ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ‘ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ’ ಪುಟವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 60 ಲಕ್ಷ (6 ಮಿಲಿಯನ್) ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮೇ 20ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಇದರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಸಿಜೆಪಿಯ ‘ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ’ : ತನ್ನನ್ನು "ದೇಶದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೂಲ ಧ್ವನಿ" ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಜೆಪಿ, "ಜಾತ್ಯತೀತ, ಸಮಾಜವಾದಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ" ಎಂಬ ವ್ಯಂಗ್ಯಾತ್ಮಕ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
ಕೇವಲ ಮೀಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಇಂದು ದೇಶದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವ ಸಮೂಹದ ಕೋಪ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ‘ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ’ಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ..