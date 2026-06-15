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Abhijeet Dipke Slapped: ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಾಯಕನಿಗೆ ಯುವಕರಿಂದಲೇ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌


Cockroach Janata Party: ಜೈಪುರದ ಶಹೀದ್‌ ಸ್ಮಾರಕ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್‌ ದೀಪ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸಿಜೆಪಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವಕರೂ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಅಭಿಜೀತ್‌ ದೀಪ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ಹಲ್ಲೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 15, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:41 PM IST
Abhijeet Dipke Slapped: ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಾಯಕನಿಗೆ ಯುವಕರಿಂದಲೇ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

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Prajwal B

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ಕಾಕ್ರೋಚ್‌ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಾಯಕನಿಗೆ ಯುವಕರಿಂದಲೇ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌
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