ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಪಿ! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Parliament Winter Session: ಸಂಸತ್ತಿನ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಶ್ವಾನವೊಂದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೆ ರೇಣುಕಾ ಚೌಧರಿ ವಿದಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ತೀಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ರೇಣುಕಾ ಅವರು, 'ನಿಜವಾಗಿ ಕಚ್ಚುವವರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಒಳಗಡೆಯೇ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ʼಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಶ್ವಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಕಾನೂನು ಇದೆಯೇ? ನಾನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರಿಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಾಯಿಮರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
#ParliamentWinterSession | Delhi: On the controversy over bringing a dog to Parliament, Congress MP Renuka Chowdhary said, "Is there any law? I was on my way. A scooter collided with a car. This little puppy was wandering on the road. I thought it would get hit. So I picked it… pic.twitter.com/fNPkCMfOyX
— ANI (@ANI) December 1, 2025
'ಕಾರು ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು, ನಾಯಿಯೂ ಹೋಯಿತು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೇನಿತ್ತು? ನಿಜವಾಗಿ ಕಚ್ಚುವವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ರೇಣುಕಾ ಅವರು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಮೂಕಪ್ರಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಬೇರೆ ವಿಷಯವಿಲ್ಲವೇ? ನಾಯಿಯನ್ನ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಹೇಳಿರುವೆ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಚ್ಚುವವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕುಟುಕಿದ್ದಾರೆ.
