ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಸಿಎಂ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
Kerala Assembly Election 2026: ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಡಿಎಫ್ ಬಲವಾದ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 140 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ 102 ಸ್ಥಾನಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ 71 ಆಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಸಿಎಂ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಿಪಿಐ (M) ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ 41 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈಗ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಮತ್ತು ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಹೆಸರುಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ತರೂರ್ ತಿರುವನಂತಪುರಂಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಸಿಎಣ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, "ನೀವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದರು.
ಸಿಎಂ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತರೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
#WATCH | Thiruvananthapuram, Keralam: Congress-led UDF has crossed the majority mark, according to the latest Election Commission trends.
Congress MP Shashi Tharoor says, "We are a party of change. We want to change the way this government has played politics for ten years, so…
— ANI (@ANI) May 4, 2026
"ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ, ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ರಾಯಭಾರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿಜೇತ ಶಾಸಕರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶಾಸಕರ ಆಶಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇದನ್ನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಅವರು ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ತರೂರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಸಿಎಂ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್!
#WATCH | Keralam Elections 2026 | Congress General Secretary (Organisation) K.C. Venugopal shares a hug with party leader Ramesh Chennithala, state party chief Sunny Jospeh and party MP Shashi Tharoor at the party office in Thiruvananthapuram.
Congress-led UDF has crossed the…
— ANI (@ANI) May 4, 2026
ಶಶಿ ತರೂರ್ ಬಳಿ ಕೇರಳದ ಸಿಎಂ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್. ಅವರು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ಕೆಲವು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅವರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ದೊಡ್ಡ ಕಟೌಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ತರೂರ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಪರಸ್ಪರ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತರೂರ್ ವಿ.ಡಿ.ಸತೀಶನ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ವಿ.ಡಿ.ಸತೀಶನ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಹನಿತ್ತಲ, ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂಎ ಬೇಬಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, "ಮತದಾನ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕತ್ವದೊಳಗೆ ತೀವ್ರ ಲಾಬಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ದಾಳಿಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ. ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನಂತಹ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಬಹುಮತ ಗಳಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕನನ್ನ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಸೂಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ!
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಡಿಎಫ್ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಮ್ಮನ್ ಚಾಂಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. 2011ರಿಂದ 2016ರವರೆಗೆ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 2016ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವು ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಕೈಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು. 2021ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಕೇರಳದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಡಳಿತವನ್ನ (ಪ್ರತಿ ೫ ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ) ಮುರಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯುಡಿಎಫ್ ಈಗ ಗೆದ್ದರೆ, ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಂದು ದಶಕದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖದ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.