Railway News Today: ಚೆನ್ನೈ ವಿಭಾಗದ ಅರಕ್ಕೋಣಂ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 1 ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ 2ಕ್ಕೆ, 3ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಮಾರ್ಗದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೈಲುಗಳ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಮರು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರೈಲು ರದ್ಧತಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಯಾವ್ಯಾವ ರೈಲುಗಳ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ!
1. ಪಾಟ್ನಾ-SMVB ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್:
ದಿನಾಂಕ 04.06.2026, 11.06.2026 ಮತ್ತು 18.06.2026 ರಂದು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 22353 ಪಾಟ್ನಾ-SMVB ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲನ್ನು ಗುಡೂರು, ರೇಣಿಗುಂಟ, ತಿರುತ್ತಣಿ, ಮೇಲ್ಪಕ್ಕಂ, ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಲು ತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ತಿರುತ್ತಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮತ್ತು ಪೆರಂಬೂರು ಮತ್ತು ಅರಕ್ಕೋಣಂನಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಗಳ ನೀಡದಿರಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
2. ಜಸಿದಿಹ್-SMVB ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್:
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 22306 ಜಸಿದಿಹ್-SMVB ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ದಿನಾಂಕ 05.06.2026 ಮತ್ತು 12.06.2026 ರಂದು ಗುಡೂರು, ರೇಣಿಗುಂಟ, ತಿರುತ್ತಣಿ, ಮೇಲ್ಪಕ್ಕಂ, ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೂಲಕ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು, ತಿರುತ್ತಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮತ್ತು ಪೆರಂಬೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
3. SMVB ಬೆಂಗಳೂರು-ದಾನಾಪುರ ದೈನಂದಿನ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್:
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12295 SMVB ಬೆಂಗಳೂರು-ದಾನಾಪುರ ದೈನಂದಿನ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ 06.06.2026 ರಿಂದ 18.06.2026 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ 20.06.2026 ಮತ್ತು 21.06.2026 ರಂದು ಕಟ್ಪಾಡಿ, ಮೇಲ್ಪಕ್ಕಂ, ತಿರುತ್ತಣಿ, ರೇಣಿಗುಂಟ, ಗುಡೂರು ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ತಿರುತ್ತಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮತ್ತು ಅರಕ್ಕೋಣಂ ಮತ್ತು ಪೆರಂಬೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
4. SMVB ಬೆಂಗಳೂರು - ಕಾಮಾಖ್ಯ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್:
06.06.2026, 13.06.2026 ಮತ್ತು 20.06.2026 ರಂದು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12551 SMVB ಬೆಂಗಳೂರು - ಕಾಮಾಖ್ಯ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಪಾಡಿ, ಮೇಲ್ಪಕ್ಕಂ, ತಿರುತ್ತಣಿ, ರೇಣಿಗುಂಟ, ಗುಡೂರು ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ರೈಲು ತಿರುತ್ತಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಲಿದ್ದು ಪೆರಂಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
5. ಸಹರ್ಸ - SMVB ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್:
ದಿನಾಂಕ 05.06.2026, 12.06.2026 ಮತ್ತು 19.06.2026 ರಂದು ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 22351 ಸಹರ್ಸ - SMVB ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಗುಡೂರು, ರೇಣಿಗುಂಟ, ತಿರುತ್ತಣಿ, ಮೇಲ್ಪಕ್ಕಂ, ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೂಲಕ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು, ತಿರುತ್ತಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮತ್ತು ಪೆರಂಬೂರು ಮತ್ತು ಅರಕ್ಕೋಣಂನಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
6. ಅಗರ್ತಲ - SMVB ಬೆಂಗಳೂರು ಹಮ್ಸಫರ್ ದ್ವಿಸಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು:
ದಿನಾಂಕ 06.06.2026 ಮತ್ತು 13.06.2026 ರಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 12504 ಅಗರ್ತಲ - SMVB ಬೆಂಗಳೂರು ಹಮ್ಸಫರ್ ದ್ವಿಸಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು ರೈಲು ಗುಡೂರು, ರೇಣಿಗುಂಟ, ತಿರುತ್ತಣಿ, ಮೇಲ್ಪಕ್ಕಂ, ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರೈಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತಿರುತ್ತಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಲಿದೆ ಮತ್ತು ಪೆರಂಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.
7. ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು - ದಾನಾಪುರ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್:
ದಿನಾಂಕ 08.06.2026 ಮತ್ತು 15.06.2026 ರಂದು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06509 ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು - ದಾನಾಪುರ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಮೇಲ್ಪಕ್ಕಂ, ತಿರುತ್ತಣಿ, ರೇಣಿಗುಂಟ, ಗುಡೂರು ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರೈಲು ತಿರುತ್ತಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಅರಕ್ಕೋಣಂ ಮತ್ತು ಪೆರಂಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲು ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
8. SMVB ಬೆಂಗಳೂರು - ಅಗರ್ತಲ ಹಮ್ಸಫರ್ ದ್ವಿಸಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್:
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12503 SMVB ಬೆಂಗಳೂರು - ಅಗರ್ತಲ ಹಮ್ಸಫರ್ ದ್ವಿಸಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ದಿನಾಂಕ 09.06.2026, 12.06.2026 ಮತ್ತು 16.06.2026 ರಂದು ಕಟ್ಪಾಡಿ, ಮೆಲ್ಪಕ್ಕಂ, ತಿರುತ್ತಣಿ, ರೇಣಿಗುಂಟ, ಗುಡೂರು ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತಿರುತ್ತಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಪೆರಂಬೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
9. SMVB ಬೆಂಗಳೂರು - ಬಾಲಘಾಟ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್:
10.06.2026 ಮತ್ತು 17.06.2026 ರಂದು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16523 SMVB ಬೆಂಗಳೂರು - ಬಾಲಘಾಟ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಪಾಡಿ, ಮೆಲ್ಪಕ್ಕಂ, ತಿರುತ್ತಣಿ, ರೇಣಿಗುಂಟ, ಗುಡೂರು ಮೂಲಕ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು, ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ರೈಲು ತಿರುತ್ತಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಅರಕ್ಕೋಣಂ ಮತ್ತು ಪೆರಂಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.
10. ದರ್ಭಾಂಗ - ಮೈಸೂರು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್:
ದರ್ಭಾಂಗದಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12577 ದರ್ಭಾಂಗ - ಮೈಸೂರು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು 09.06.2026 ಮತ್ತು 16.06.2026 ರಂದು ಗುಡೂರು, ರೇಣಿಗುಂಟ, ತಿರುತ್ತಣಿ, ಮೇಲ್ಪಕ್ಕಂ, ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು ತಿರುತ್ತಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಲಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪೆರಂಬೂರು ಮತ್ತು ಅರಕ್ಕಣಂನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
11. ಅಗರ್ತಲ - SMVT ಬೆಂಗಳೂರು ದ್ವಿಸಪ್ತಾಹಿಕ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್:
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12504 ಅಗರ್ತಲ - SMVT ಬೆಂಗಳೂರು ದ್ವಿಸಪ್ತಾಹಿಕ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು 09.06.2026 ಮತ್ತು 16.06.2026 ರಂದು ಗುಡೂರು, ರೇಣಿಗುಂಟ, ತಿರುತ್ತಣಿ, ಮೇಲ್ಪಕ್ಕಂ, ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೂಲಕ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ರೈಲು ತಿರುತ್ತಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಪೆರಂಬೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
12. ಕಾಮಾಕ್ಯ–SMVB ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್:
10.06.2026 ರಂದು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12552 ಕಾಮಾಕ್ಯ–SMVB ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ ರೈಲು ಗುಡೂರು, ರೇಣಿಗುಂಟ, ತಿರುತ್ತಣಿ, ಮೇಲ್ಪಕ್ಕಂ, ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಇದು ತಿರುತ್ತಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಪೆರಂಬೂರ್ ಅರಕ್ಕಣಂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.
13. ಜಸಿದಿಹ್–SMVB ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್:
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು 19.06.2026 ರಂದು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 22306 ಜಸಿದಿಹ್–SMVB ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಿಸಿದ್ದು ಇದು ಗುಡೂರು, ರೇಣಿಗುಂಟ, ತಿರುತ್ತಣಿ, ಮೇಲ್ಪಕ್ಕಂ, ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ತಿರುತ್ತಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಲಿರುವ ಈ ರೈಲು ಪೆರಂಬೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
14. ಡಾ. ಎಂಜಿಆರ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್-ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದ್ವಿಸಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್:
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 17314 ಡಾ. ಎಂಜಿಆರ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್-ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದ್ವಿಸಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, 20.06.2026 ರಂದು ಅರಕ್ಕೋಣಂ, ಕಟ್ಪಾಡಿ, ಜೋಲಾರ್ಪೇಟ್ಟೈ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ, ಧರ್ಮಾವರಂ, ಗುಂತಕಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಸಿಡ್ನಿಅಪಂತದಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
15. ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಡಾ. ಎಂಜಿಆರ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ದ್ವಿಸಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್:
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17313 ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಡಾ. ಎಂಜಿಆರ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ದ್ವಿಸಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, 19.06.2026 ರಂದು ಬದಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು ಈ ರೈಲು ಗುಂತಕಲ್, ಧರ್ಮಾವರಂ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ, ಜೋಲಾರ್ಪೆಟ್ಟೈ, ಕಟ್ಪಾಡಿ, ಅರಕ್ಕೋಣಂ ಮತ್ತು ಕಡಪಾ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೇಣಿಗುಂಟದಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.
16. ಡಾ. ಎಂಜಿಆರ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್-ನಾಗರ್ಸುಲ್ ವೀಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್:
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 16003 ಡಾ. ಎಂಜಿಆರ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್-ನಾಗರ್ಸುಲ್ ವೀಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, 21.06.2026 ರಂದು ಜೋಲಾರ್ಪೆಟ್ಟೈ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ, ಧರ್ಮವರಂ, ಗುಂತಕಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ತಿರುತ್ತಣಿ, ಪುತ್ತೂರು, ರೇಣಿಗುಂಟಾ, ತಾಡಿರಗಂಪೆ, ಯಡ್ರಗಂಪಾ, ತಾಡಿರಗಂಪಾ, ಗೂಟಿ, ರಾಝಾಪತ್ರಗಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಲುವುದಿಲ್ಲ.
17. SMVB ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಸಿದಿಹ್ ವೀಕ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್:
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 22305 SMVB ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಸಿದಿಹ್ ವೀಕ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, 21.06.2026 ರಂದು ಮೇಲ್ಪಾಕ್ಕಂ, ತಿರುತ್ತಣಿ, ರೇಣಿಗುಂಟಾ, ಗುಡೂರ್ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು ತಿರುತ್ತಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಪೆರಂಬೂರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ರೈಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆ:
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು, ದಿನಾಂಕ 21.06.2026 ರಂದು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 22698 ಡಾ. ಎಂಜಿಆರ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ - ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಈ ರೈಲು ಅದರ ಮೂಲ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಡವಾಗಿ ಹೊರಡಲಿದೆ.