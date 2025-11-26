English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • Constitution Day: ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದೇ ಏಕೆ ʼಸಂವಿಧಾನ ದಿನʼ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

Constitution Day: ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದೇ ಏಕೆ ʼಸಂವಿಧಾನ ದಿನʼ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ನವೆಂಬರ್ 26 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನ ನೀಡುವ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸಿದ ದಿನ ಇದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ರೂಪಿಸಲು ಹಗಲಿರುಳು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 26, 2025, 11:27 AM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸಲು 2 ವರ್ಷ, 11 ತಿಂಗಳು & 18 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು
  • ನವೆಂಬರ್ 26, 1949ರಂದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು
  • ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನವೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ

Trending Photos

ಕೇದಾರನಾಥ ಭೀಮ ಶಿಲೆಯ ಇತಿಹಾಸವೇ ರೋಚಕ..ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ ರೋಮಾಂಚಕ..!
camera icon4
Kedarnath temple
ಕೇದಾರನಾಥ ಭೀಮ ಶಿಲೆಯ ಇತಿಹಾಸವೇ ರೋಚಕ..ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ ರೋಮಾಂಚಕ..!
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ: ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 710 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ
camera icon6
Gold price
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ: ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 710 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ
ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಇತ್ತು ಬಾಲಿವುಟ್ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಂಟು..!
camera icon6
Dr Rajkumar
ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಇತ್ತು ಬಾಲಿವುಟ್ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಂಟು..!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
BBk 12 contestant anchor jhanvi real age
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Constitution Day: ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದೇ ಏಕೆ ʼಸಂವಿಧಾನ ದಿನʼ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

Constitution Day: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ‘ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ’ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 1949ರ ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ‘ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ’ವನ್ನ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ದಿನವನ್ನ ‘ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ’ವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

2015ರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 125ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ನವೆಂಬರ್ 26, 2015ರಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ‘ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ’ ಆಚರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಅಂದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ‘ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ’ವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಆದೇಶ: ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನ

ನವೆಂಬರ್ 26 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನ ನೀಡುವ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸಿದ ದಿನ ಇದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ರೂಪಿಸಲು ಹಗಲಿರುಳು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವಾದಗಳು ಎದ್ದಿದ್ದವು. ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಯಿತು. ಭಾರತವು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಜನರ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. 

ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆ ಹೇಗಾಯಿತು..?  

ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಚಿಸಲು ಒಟ್ಟು 2 ವರ್ಷ, 11 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು 18 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ನವೆಂಬರ್ 26, 1949ರಂದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವರ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ತರುವ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಕೆನಡಾ, ಜಪಾನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಂತಹ ದೇಶಗಳ ಸಂವಿಧಾನಗಳ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶಗಳ ಸಂವಿಧಾನಗಳಿಂದ ನಾಗರಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ, ಪ್ರಧಾನಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಗೊಂದಲ ವಿಚಾರ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Constitution dayಸಂವಿಧಾನ ದಿನconstitutionIndian ConstitutionPM Modi on Constitution Day

Trending News