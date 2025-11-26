Constitution Day: ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದೇ ಏಕೆ ʼಸಂವಿಧಾನ ದಿನʼ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

Constitution Day: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ‘ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ’ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 1949ರ ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ‘ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ’ವನ್ನ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ದಿನವನ್ನ ‘ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ’ವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2015ರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 125ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ನವೆಂಬರ್ 26, 2015ರಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ‘ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ’ ಆಚರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಅಂದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ‘ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ’ವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನ
ನವೆಂಬರ್ 26 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನ ನೀಡುವ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸಿದ ದಿನ ಇದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ರೂಪಿಸಲು ಹಗಲಿರುಳು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವಾದಗಳು ಎದ್ದಿದ್ದವು. ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಯಿತು. ಭಾರತವು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಜನರ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು.
ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆ ಹೇಗಾಯಿತು..?
ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಚಿಸಲು ಒಟ್ಟು 2 ವರ್ಷ, 11 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು 18 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ನವೆಂಬರ್ 26, 1949ರಂದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವರ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ತರುವ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಕೆನಡಾ, ಜಪಾನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳ ಸಂವಿಧಾನಗಳ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶಗಳ ಸಂವಿಧಾನಗಳಿಂದ ನಾಗರಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ, ಪ್ರಧಾನಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
