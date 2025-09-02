ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಬಳಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ: NHAI ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ, ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಬಳಿ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸುವವರು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರಿತಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತರದ ನಿಯಮಗಳು:
- 7.5 ಮೀಟರ್ ಕಡ್ಡಾಯ: NHAI ಪ್ರಕಾರ, ಹೆದ್ದಾರಿ ಗಡಿಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 7.5 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. 2021ರ ಮೊದಲು ಈ ಅಂತರ 3 ಮೀಟರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ನಿಯಮಗಳು ಕಠಿಣವಾಗಿವೆ.
- 5 ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ನಿಷೇಧ: ಹೆದ್ದಾರಿ ಗಡಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ 5 ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧಿತವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಈ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಅಗತ್ಯ.
- 5 ರಿಂದ 7.5 ಮೀಟರ್: ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ NHAIಯಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NOC) ಕಡ್ಡಾಯ. ಜೊತೆಗೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಡವಲು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಿಯಮಗಳು:
- ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ: ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮಧ್ಯರೇಖೆಯಿಂದ 22 ರಿಂದ 40 ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂತರವು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
- ನಗರ ಪ್ರದೇಶ: ಇಲ್ಲಿ 18 ರಿಂದ 30 ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಷೇಧವಿದೆ, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು.
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಗಳ ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳು:
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಗಳ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಕಡ್ಡಾಯ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಮಧ್ಯರೇಖೆಯಿಂದ 60 ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ NHAIಯಿಂದ NOC ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೆಡವಬಹುದು.
ರಾಜ್ಯ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳು: ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಥಳೀಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (PWD), ಪುರಸಭೆ ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯತ್ನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಒಳಿತು.
ನಿಯಮಗಳ ಉದ್ದೇಶ: ಈ ನಿಯಮಗಳು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಜಾಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಲೂ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಬಳಿ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೊದಲು, NHAI ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಇದು ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ NHAI ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ PWDಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.