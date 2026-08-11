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ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಳಿಸಿದ ಹ*ತ್ಯೆ.. 22 ಬಾರಿ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿದ ಕ್ರೂರಿ..! ಜನ ಹಿಡಿದರೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ದಾಳಿ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ರಾಹುಲ್ 22 ಬಾರಿ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಇರಿದು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕೊಲೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪೊಲೀಸರು 8 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎ (NSA) ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 11, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:38 PM IST
ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಳಿಸಿದ ಹ*ತ್ಯೆ.. 22 ಬಾರಿ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿದ ಕ್ರೂರಿ..! ಜನ ಹಿಡಿದರೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ದಾಳಿ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಳಿಸಿದ ಹ*ತ್ಯೆ.. 22 ಬಾರಿ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿದ ಕ್ರೂರಿ..! ಜನ ಹಿಡಿದರೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ದಾಳಿ
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