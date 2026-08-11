/ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಳಿಸಿದ ಹ*ತ್ಯೆ.. 22 ಬಾರಿ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿದ ಕ್ರೂರಿ..! ಜನ ಹಿಡಿದರೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ದಾಳಿ

ಗೋರಖ್ಪುರ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋರಖ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಕ್ರಿಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಈ ವೀಡಿಯೋ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
22 ಬಾರಿ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ದಾಳಿ: ಸಿಕ್ರಿಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬ್ರಹ್ಮಭೋಜ್ (ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ) ವೇಳೆ ಆರೋಪಿ ರಾಹುಲ್ ಚೌಧರಿ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸಹಚರರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿವಾರಿ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಹರಿತವಾದ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಭೀಕರವಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 22 ಬಾರಿ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದು, ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಆರೋಪಿ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವುದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷವೇ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ: ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಗೋರಖ್ಪುರ ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಡಾ. ಕೌಸ್ತುಭ್, "2024 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಆದೇಶ್ ಚೌಧರಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಈ ಹಳೆಯ ವೈಷಮ್ಯವೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಟು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ, ಎನ್ಎಸ್ಎ (NSA) ಜಾರಿ: ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ದೂರಿನನ್ವಯ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ (NSA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಮಾನತು: ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ರಿಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ (SHO) ಅಂಜುಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಲೈನ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ (ಲೈನ್ ಹಾಜರ್) ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.