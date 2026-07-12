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Covid-19: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಆತಂಕ; ಇಬ್ಬರು ಸಾವು, 8 ಮಂದಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್‌

Covid in Andhra Pradesh: ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ 19 ಮತ್ತೆ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ವೈಎಸ್‌ಆರ್‌ ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 8 ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್‌ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ರೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 2022ರ ನಂತರ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಮೊದಲ ಕೋವಿಡ್‌ ಸಾವುಗಳು ಇದು ಎಂದು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 12, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:20 PM IST
Covid-19: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಆತಂಕ; ಇಬ್ಬರು ಸಾವು, 8 ಮಂದಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್‌
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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