ಭಾರತದ ಜೊತೆ... ಈ 4 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದೇ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ! ಯಾವುವು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೀಟೆಲ್ಸ್‌

Countries that celebrate Independence Day with India: ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಈ ದಿನದಂದು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹೊಸ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದವು. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 14, 2025, 07:21 PM IST
    • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ
    • ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಸಂಕೋಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಂಡ ದಿನ
    • ಆದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಲ್ಲ

ಭಾರತದ ಜೊತೆ... ಈ 4 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದೇ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ! ಯಾವುವು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೀಟೆಲ್ಸ್‌

Countries that celebrate Independence Day with India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಈ ದಿನವನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 1947 ರ ಈ ದಿನದಂದು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಸಂಕೋಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಭಾರತ ದೇಶವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಈ ದಿನವು ಕೇವಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನಾಂಕವಲ್ಲ, ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಾರತೀಯರ ಹೋರಾಟ, ತ್ಯಾಗದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Independence Day 2025 wishes in kannada: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕಳುಹಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಫೋಟೋಗಳು

ಆದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಈ ದಿನದಂದು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹೊಸ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದವು. ಈ ದಿನದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಅಂತಹ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. 

ಕೊರಿಯ: 
ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1945 ರ ದಿನವನ್ನು ಕೊರಿಯಾದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಜಪಾನ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದವು. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಂತರ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಒಂದು ಕಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ.

ಬಹ್ರೇನ್:
ಬಹ್ರೇನ್ ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1971 ರಂದು ಬ್ರಿಟನ್‌ನಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಸಣ್ಣ ಆದರೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಂದು ಬಹ್ರೇನ್ ತನ್ನ ಆಧುನಿಕತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಲಿಚ್ಟೆನ್‌ಸ್ಟೈನ್‌: 
ಯುರೋಪಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇಶವಾದ ಲಿಚ್ಟೆನ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಕೂಡ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಮೊದಲು, 1866 ರಲ್ಲಿ. ಈ ದೇಶವು ಜರ್ಮನಿಕ್ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಯತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಅನ್ನು ಲಿಚ್ಟೆನ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ನಲ್ಲಿ "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ" ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಾಜಮನೆತನದವರೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದ 3 ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಕಾಂಗೋ: 
ಆಫ್ರಿಕನ್ ಖಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶವಾದ ಕಾಂಗೋ ಗಣರಾಜ್ಯವು ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1960 ರಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳಿಸಿತು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರ ಕಾಂಗೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ದಿನವು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

