ಅಣಬೆ ತಿನ್ನುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ..! ಇದನ್ನೇ ತಿಂದ ದಂಪತಿ ಸಾವು.. ಅಸಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೆ..?

ಅಣಬೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದರೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಸತ್ವ, ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಅಣಬೆ ಈಗ ದಂಪತಿಗಳ ಜೀವ ತೆಗಿದಿದೆ ಎಂದರೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ.? ಹೌದು, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್‌ನ ದಂಪತಿಗಳು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಣಬೆ ತಿಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 17, 2025, 08:56 PM IST
    • ಅಣಬೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದರೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳಿವೆ.
    • ಅಣಬೆ ಈಗ ದಂಪತಿಗಳ ಜೀವ ತೆಗಿದಿದೆ ಎಂದರೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ.?
    • ಪೌರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀಕೋಟ್‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಅಣಬೆ ತಿನ್ನುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ..! ಇದನ್ನೇ ತಿಂದ ದಂಪತಿ ಸಾವು.. ಅಸಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೆ..?

ಉತ್ತರಾಖಂಡ್‌ : ಪೌರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀಕೋಟ್‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ದಂಪತಿಗಳಾದ ಮಹಾವೀರ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಸರೋಜಿನಿ ದೇವಿ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆಂದು ಕಾಡು ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಅಗಸ್ಟ್‌ 12 ರಂದು ಮಹಾವೀರ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ಕಾಡಿನಿಂದ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದರು. ಆ ರಾತ್ರಿ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಅವುಗಳನ್ನ ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಅವರಿಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದೆಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತಿರುಪತಿಗೆ ತೆರಳುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ವೇಳೆ ಸರೋಜಿನಿ ದೇವಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಹಾವೀರ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ಅಲ್ಮೋರಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದುವರೆದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನ ಮಹಂತ್‌ ಇಂದ್ರೇಶ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೂ ಮಹಾವೀರ್‌ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಳಿಕ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರ ಶವಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಡು, ಹೊಲ ಮತ್ತು ನೀರಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಣಬೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೂ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನೂ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ವಿಷಯುಕ್ತ ಅಣಬೆಯನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ವಾಂತಿ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಮತ್ತು ಬೇಧಿಯಂತಹ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾವು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೈದ್ಯರೂ ಕಾಡಿನಿಂದ ತಂದಂತಹ\ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಣಬೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋ ಮೊದಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

crime newsToday NewsCrimeKannada newsKannada

