ಅಣಬೆ ತಿನ್ನುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ..! ಇದನ್ನೇ ತಿಂದ ದಂಪತಿ ಸಾವು.. ಅಸಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೆ..?

ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ : ಪೌರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀಕೋಟ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ದಂಪತಿಗಳಾದ ಮಹಾವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸರೋಜಿನಿ ದೇವಿ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆಂದು ಕಾಡು ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಅಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ಮಹಾವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ ಕಾಡಿನಿಂದ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದರು. ಆ ರಾತ್ರಿ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಅವುಗಳನ್ನ ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಅವರಿಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದೆಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ವೇಳೆ ಸರೋಜಿನಿ ದೇವಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಹಾವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ಅಲ್ಮೋರಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದುವರೆದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನ ಮಹಂತ್ ಇಂದ್ರೇಶ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೂ ಮಹಾವೀರ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಳಿಕ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರ ಶವಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಡು, ಹೊಲ ಮತ್ತು ನೀರಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಣಬೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೂ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನೂ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ವಿಷಯುಕ್ತ ಅಣಬೆಯನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ವಾಂತಿ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಮತ್ತು ಬೇಧಿಯಂತಹ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾವು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೈದ್ಯರೂ ಕಾಡಿನಿಂದ ತಂದಂತಹ\ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಣಬೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋ ಮೊದಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.