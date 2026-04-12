  • 21 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಯುವತಿ: ಶಾಕಿಂಗ್‌ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟ ಕೋರ್ಟ್‌!

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 12, 2026, 06:47 AM IST
  • ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಯುವತಿ
  • ಯುವತಿಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಬೆಂಬಲ
  • ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್

Adult rights Landmark Case: ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿದ್ದ ನಿಶ್ಯಬ್ದವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಯುವತಿಯ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಪತಿ, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಆಕೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಆಕೆಯ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. 21 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಯುವತಿಯ ಪರವಾಗಿಯೇ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಕರಣ? ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ? ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ... 

ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ 19 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ತನಗಿಂತ 21 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಆಕೆ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡದೆ, ತನ್ನ ಇಷ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಲು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟಿದ್ದಳು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಕೆಯ ಪತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ʼನನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಅನುಜ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆʼ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಯುವತಿಯನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರು, ಪತಿ ಮತ್ತು ಆಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ತೀರ್ಪು ನೀಡುವ ಮೊದಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಯುವತಿಯ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಕೇಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಆಕೆ ವಯಸ್ಕಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ತನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿದ್ದಳು.

ಯುವತಿಯ ನಿಲುವು ಏನಾಗಿತ್ತು?

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಯುವತಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಳು. ʼನಾನು ವಯಸ್ಕಳು... ನನ್ನ ಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ನನಗಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಬದುಕಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗಾಗಲಿ ಹೋಗಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧಳಿಲ್ಲʼವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ 21 ವರ್ಷಗಳ ವಯೋಮಾನದ ಅಂತರ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವೂ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಆಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಳು.

ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ

ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಯುವತಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಲು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನಂತರವೂ ಆಕೆ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ.

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ಏನಾಗಿತ್ತು?

ಕೊನೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಯುವತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ, ಆಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು. ಜೊತೆಗೆ ವಯಸ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿತು.

ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಕೊನೆಗೆ ಜಯಶೀಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಕ ಮಹಿಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಗೌರವಿಸುವುದು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಕೋರ್ಟ್‌ ನೀಡಿದ ಈ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.  

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Court judgementLove vs MarriageMarriage disputeAdult rightsAdult woman

