ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಸೇನೆ ಬದಲು CRPF ನಿಯೋಜನೆ..!

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಸೇನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ (CRPF) ಯೋಧರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 4 CRPF ಬೆಟಾಲಿಯನ್ಗಳನ್ನು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಫಲ್ಸ್ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಕಠುವಾ ಮತ್ತು ಉಧಮ್ಪುರದಲ್ಲಿ CRPFಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಠುವಾ ಮತ್ತು ಉಧಮ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಡಜನ್ ಸ್ಥಳಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸೇನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಈಗ ಆ ಸ್ಥಳಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು CRPFಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ‘ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 100 ಅರೆಸೇನಾ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. CRPF ಯೋಧರ ನಿಯೋಜನೆಯು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಂಡ
ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರತಿ ಘಟಕದಿಂದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ‘ಕ್ವಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಂಡ’ವನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ತಂಡಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ತಂಡಗಳು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿವೆ. CRPF, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸ್, NSG ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ನ ಕಮಾಂಡೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ತಂಡಗಳು ಪರ್ವತಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.
ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು
ಪಹಲಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮೂಲಸಮೇತ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ‘ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್’, ‘ಆಪರೇಷನ್ ಮಹಾದೇವ್’ ಮತ್ತು ‘ಆಪರೇಷನ್ ಅಖಲ್’ನಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಗಾಢವಾದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ, ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ, ಸುತ್ತುವರಿದು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ.