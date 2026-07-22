/ಇಂಥಾ ಸೊಸೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗ್ಬಾರ್ದು! ಅತ್ತೆಯ ಕೂದಲಿಡಿದು ದರ ದರ ಎಳೆದು.. ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ತೆಲಂಗಾಣ : ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಲಕಲಗುಡದ ಯೆರುಕಲ ಬಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಎಂಬ ವೃದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಸೊಸೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ವೈಮನಸ್ಸು ಮಿತಿಮೀರಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಕೋಪದ ಭರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೊಸೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಅತ್ತೆ ಪದ್ಮಾವತಿಯವರ ಮೇಲೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದೆ, ವೃದ್ಧೆಯು ನೋವಿನಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಚೀರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಕರುಣೆ ತೋರದೆ, ಆಕೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಯ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ವೃದ್ಧೆಯ ಆಕ್ರಂದನ ಹಾಗೂ ಕಿರುಚಾಟವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದು, ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ತವಕಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಮಾವತಿಯವರು ವೈದ್ಯರ ತೀವ್ರ ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
🚨 కోడలి కత్తి దాడి.. అత్తకు తీవ్ర గాయాలు
🔸 కుటుంబ కలహాల నేపథ్యంలో సికింద్రాబాద్లోని చిలకలగూడ ఎర్రుకల బస్తీలో కోడలు విజయలక్ష్మి తన అత్త పద్మావతి (65)పై కత్తితో దాడి చేసింది.
🔸 తీవ్రంగా గాయపడిన పద్మావతిని స్థానికులు వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించగా, వైద్యుల పర్యవేక్షణలో చికిత్స… pic.twitter.com/CzJRaRVkpu
— ముచ్చట్లు | Stories • Voices • Views (@muchatlu_) July 22, 2026
ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ: ಈ ಇಡೀ ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿ (CCTV) ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಚಿಲಕಲಗುಡ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಳಗೆ ಸಹನೆ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳು ಜೀವ ತೆಗೆಯುವ ಮಟ್ಟದ ಭೀಕರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.