ಗುವಾಹಟಿ: ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ವೇಳೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮೋರಿಗಾಂವ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತಾಲೆಬ್ ಎಂಬ ಟೇಲರ್ (ದರ್ಜಿ) ಹಾಗೂ ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಗುವಾಹಟಿಯ ಖಾನಪಾರ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಭಾಷಣದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ (ಲೈವ್) ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ₹1 ಕೋಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ "ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್" ನಂತಹ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಭುರಗಾಂವ್ ಪೊಲೀಸರು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರು. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತಾಲೆಬ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದರು.
ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಮೋರಿಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮುತಾಲೆಬ್ ಅವರ ತಂದೆ, ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮೂವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಆರೋಪಿ ಮುತಾಲೆಬ್ ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. "ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತರು ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಕಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೂ ಈ ಬೆದರಿಕೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಆತ ವಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿತರನ್ನು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುತಾಲೆಬ್ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದನೇ ಅಥವಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.