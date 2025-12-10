ಯುನೆಸ್ಕೋದ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಸೇರ್ಪಡೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬವಾದ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಯುನೆಸ್ಕೋದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯುನೆಸ್ಕೋ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರಿಂದ 13ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುನೆಸ್ಕೋದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.ಭಾರತ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ.
80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ 67 ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪೈಕಿ ಭಾರತದ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರಗುತ್ತಿವೆ.
New inscription on the #IntangibleHeritage List: Deepavali, #India🇮🇳.
ದೆಹಲಿಯನ್ನು ದೀಪಾವಳಿಯ ಝಗಮಗಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲು ರಾಜಧಾನಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.ಈಗಾಗಲೇ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 15 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳಿವೆ.ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜಾ, ಗುಜರಾತ್ನ ಗರ್ಬಾ, ಯೋಗ, ವೇದಘೋಷ, ರಾಮಲೀಲಾ, ಕುಟಿಯಾಟ್ಟಂ ಮುಂತಾದವು ಪ್ರಮುಖವಾದವು. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 16ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ “ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.ದೀಪಾವಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತ. ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬದ ಜಾಗತಿಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮನ ಆದರ್ಶಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿ.”ದೀಪಾವಳಿಯ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.