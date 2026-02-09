Bomb threat: ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನ ಖಲಿಸ್ತಾನ್‌ ಮಾಡೊದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ..ದೆಹಲಿಯ 9 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ!

Delhi schools bomb threat: ದೆಹಲಿಯಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಹಾಕಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.ಬಾಂಬೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನ ಸೋಮವಾರ ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬೆದರಿಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಇಂದುಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30 ರಿಂದ 9:00 ರ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಬತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಇಮೇಲ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ನ ಲೊರೆಟೊ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ರೋಹಿಣಿಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಶಾಲೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳು, ಸಾದಿಕ್ ನಗರದ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್, ರೋಹಿಣಿಯ ಸಿಎಂ ಶ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್, ಐಎನ್ಎಯ ಡಿಟಿಇಎ ಸ್ಕೂಲ್, ರೋಹಿಣಿಯ ಬಾಲ್ ಭಾರತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ರಾಜಿಂದರ್ ನಗರದ ಮಾನವ್ ಸ್ಥಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದು,ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಆತಂಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಸದ್ಯ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣವೇ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಮತ್ತು ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆವರಣದಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ, "ದೆಹಲಿ ಖಲಿಸ್ತಾನ್ ಆಗಲಿದೆ. ಅಫ್ಜಲ್ ಗುರುವಿನ ನೆನಪಿಗಾಗಿಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:11 ಕ್ಕೆ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ಬೆದೆರಿಕೆ ಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ "ಖಾಲಿಸ್ತಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇನೆ" ಎಂದು ಸಹಿ ಮಾಡಲಾದ ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. "ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:11 ಕ್ಕೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಖಲಿಸ್ತಾನ್ ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ಅದು ಬರೆದಿದೆ.
ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ದಿನನಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಜನವರಿ 29 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಐದು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದವು. ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಆ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಂತರ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
