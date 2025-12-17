ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ! ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವೂ ಇಲ್ಲ.. ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ!

Pollution Problem: ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ (Air Quality Index)ವು ದೆಹಲಿಯ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (CPCB) ಪ್ರಕಾರ ದೆಹಲಿಯ 40 ವಾಯು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 27 ಕಡೆ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿರುವುದು ದಾಖಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ!
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ತೀವ್ರವಾಗಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆವ್ವಿ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ನಾಳೆಯಿಂದ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ರಿಂದ) BS-6ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಾಹನಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಕೂಡ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ!
BS-6ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಾಹನಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ದೆಹಲಿ ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಮಂಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿರ್ಸಾ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಪಿಯುಸಿಸಿ ಇಲ್ಲದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆವ್ವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ!
ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಟ್ರಕ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿರ್ಸಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
9 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಂಡ
ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿ ತಡೆಯಲು ಜನ ಮರಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಕಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು 10 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಡಿಪಿಸಿಸಿ) 9.21 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಿರ್ಸಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಸಿರ್ಸಾ
ದೆಹಲಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿರುವ ದೆಹಲಿ ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಮಂಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿರ್ಸಾ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 9ರಿಂದ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೈನಂದಿನ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ದೆಹಲಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಅನಿವಾರ್ಯ
ದೆಹಲಿಯ ಗಾಳಿ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಏನೇ ಆದರೂ ದೆಹಲಿಯ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.