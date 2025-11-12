English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • 26/11 ಮುಂಬೈ ಮಾದರಿ ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ದೆಹಲಿ ಸ್ಪೋಟದ ರೂವಾರಿಗಳು..! ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ..!

26/11 ಮುಂಬೈ ಮಾದರಿ ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ದೆಹಲಿ ಸ್ಪೋಟದ ರೂವಾರಿಗಳು..! ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ..!

2008ರ 26/11 ಮುಂಬೈ ದಾಳಿಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖಾ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 12, 2025, 04:50 PM IST
  • ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಮೊದಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು
  • ಬಂಧಿತ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಬಳಿ 2,900 ಕೆಜಿ ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರೇ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
  • ಡಾ. ಶಾಹೀನ್ ಸಯೀದ್ ಅವರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ರೈಫಲ್ ಮತ್ತು ಗೋಲುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ನಂತರ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಎಂಥಾ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ? ಆ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದೇ ಇವರ ಶಕ್ತಿಯಂತೆ..
camera icon5
pakistani soldiers
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಎಂಥಾ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ? ಆ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದೇ ಇವರ ಶಕ್ತಿಯಂತೆ..
10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶತಂಕ ಯೋಗ.. ಇಂದಿನಿಂದಲೇ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ! ಕಂಡ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲಾ ನನಸಾಗುವ ಗಳಿಗೆ ಆರಂಭ
camera icon10
Guru Shukra Gochar
10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶತಂಕ ಯೋಗ.. ಇಂದಿನಿಂದಲೇ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ! ಕಂಡ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲಾ ನನಸಾಗುವ ಗಳಿಗೆ ಆರಂಭ
ಪ್ರತಿದಿನ ಈ 5 ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭರಪೂರ ಪ್ರಯೋಜನ
camera icon6
Seeds For Health
ಪ್ರತಿದಿನ ಈ 5 ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭರಪೂರ ಪ್ರಯೋಜನ
12ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತನ್ನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ: 2026ರಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ
camera icon6
Guru Gochar
12ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತನ್ನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ: 2026ರಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ
26/11 ಮುಂಬೈ ಮಾದರಿ ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ದೆಹಲಿ ಸ್ಪೋಟದ ರೂವಾರಿಗಳು..! ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿ ನಡೆದ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ, 26/11 ಮುಂಬೈ ದಾಳಿಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳು ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಸ್ಫೋಟದ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್ 26, 2008 ರಂದು ಮುಂಬೈ ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಹೋಟೆಲ್, ಒಬೆರಾಯ್ ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ ಹೋಟೆಲ್, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಟರ್ಮಿನಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಯೋಪೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದವು.ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಿತೂರಿ ಜನವರಿಯಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಘಟಕವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫರಿದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲೂ ಉನ್ನತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಈ ಗುಂಪು 200 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಾಧನಗಳು (ಐಇಡಿಗಳು) ಅಥವಾ ಬಾಂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂವರು ಪೈಪೋಟಿ! ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಔಟ್, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲಿದೆ ಅವಕಾಶ..

ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೋಮು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪುಲ್ವಾಮಾ, ಶೋಪಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಅನಂತ್‌ನಾಗ್‌ನ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಅವರ 'ವೈಟ್ ಕಾಲರ್' ಕವರ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಫರಿದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು.ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಬರದಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ನಂತರ ಅವರು ಧೌಜ್ ಮತ್ತು ಫತೇಪುರ್ ಟಾಗಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು.

ಈಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ಶಂಕಿತರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಹೀನ್ ಸಯೀದ್, ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಶಕೀಲ್ ಗನಾಲೆ ಮತ್ತು ಅದೀಲ್ ರಾಥರ್.ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ನಡೆದ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಬಾಂಬರ್ ಡಾ. ಉಮರ್ ನಬಿ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.ಫರಿದಾಬಾದ್‌ನ ಅಲ್-ಫಲಾಹ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಸಯೀದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಇತರ ಮೂವರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಹ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಸಂಜೆ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹುಂಡೈ ಐ20 ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ಈ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಬತ್ತು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಡಜನ್ ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.ದೀಪಾವಳಿಯ ವೇಳೆ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಈ ಹಿಂದೆ ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ 2,900 ಕೆಜಿ ಸ್ಫೋಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂಧಿಸಲಾದ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಸುದ್ದಿ ಮೂಲಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2026ರ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ: ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತೆ! ಕಂಡ ಕನಸೆಲ್ಲಾ ಈ ವರ್ಷವೇ ನೆರವೇರಲಿದೆ

ಸಯೀದ್ ಮತ್ತು ಅವನು ಇಬ್ಬರೂ ಅಲ್-ಫಲಾಹ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸಯೀದ್ ಅವರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ರೈಫಲ್ ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ನ ಮಹಿಳಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಕೆಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

About the Author
DelhiDelhi Lal Quila BlastMumbai terror Attackred alert DelhiDelhi blast reason

Trending News