/ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಮುನ್ನ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ : ಹೈಕೋರ್ಟ್, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತಪಾಸಣೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ @2:11 PM" ಎಂಬ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ, ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:11 ಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಹಾಗೂ ತದನಂತರದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯನ್ನು ‘ಖಲಿಸ್ತಾನ್’ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಸಂಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಳ : ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೆಹಲಿಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಮ್ನಗರ ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ಜಂದೇವಲನ್ ಕಟ್ಟಡ, ಸಾಕೇತ್ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ (DM) ಕಚೇರಿ, ಐಜಿಐ ಟರ್ಮಿನಲ್-3 ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಕಚೇರಿ, ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಹಾಗೂ ಅಂಬಾಲ ಮಾರ್ಗದ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ..
ಸತತ ತಪಾಸಣೆ – ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆತಂಕವಿಲ್ಲ : ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರು, ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಇಮೇಲ್ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿವೆ. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಇದು ಹುಸಿ (ಫೇಕ್) ಬೆದರಿಕೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ವಿಭಾಗ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ.