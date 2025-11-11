ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೂ ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಗೂ ಇದೆ ನಂಟು..! ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ ಬಳಿಕ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಸ್ಪೋಟಕ ರಹಸ್ಯ

Delhi bomb blast : ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾರಿಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ದಾರ್ ಎಂಬ ಶಂಕಿತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆತನಿಂದ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಾರಿಕ್ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಐ -20 ಕಾರನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕಾರನ್ನು ಉಮರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಆಮಿರ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಉಮರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಆಮಿರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಫರಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶಂಕಿಸಿವೆ. ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ಎಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ವಿಶೇಷ ಘಟಕವು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಐ-20 ಕಾರಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಮಾರ್ಗ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ತನಿಖೆಯಿಂದ ಕಾರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಬದರ್ಪುರ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕಾರು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತುತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾರು, I-20 ಕಾರನ್ನು 2014 ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 18, 2014 ಸಲ್ಮಾನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊದಲು ಈ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ದೇವೇಂದ್ರ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ತದನಂತರ, ಸೋನು ಎಂಬುವರಿಗೆ ಮಾರಲಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ, ಅದು ತಾರಿಕ್ಗೆ ತಲುಪಿತು. ಕಾರಿನ ಮರುಮಾರಾಟ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರನ್ನು ತಾರಿಕ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಾಗ ಸೋನು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.