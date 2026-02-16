English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮನುಷ್ಯರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೊಲಗಳಿಗೂ ಬೇಕು ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌! ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ULPIN : ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭೂಮಿಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ 14 ಅಂಕಿಯ ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 16, 2026, 02:04 PM IST
  • ಈ ಯೋಜನೆ ಭೂ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
  • ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆಯಲು ಇದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಲಿದೆ

ಮನುಷ್ಯರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೊಲಗಳಿಗೂ ಬೇಕು ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌! ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ULPIN : ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜಧಾನಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭೂಮಿಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ 14 ಅಂಕಿಯ ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಮೇಜರ್ ರಿಷಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಂಬ್ಯಾಲ್ ಯಾರು?ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆ ಭೂ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆಯಲು ಇದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ Survey of India ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ. ಡ್ರೋನ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಯೋಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾ ಬಳಸಿ ಭೂ ಗಡಿಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ! ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮುಗಿಬೀಳುವುದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಭೂ ಆಧಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಚು ಭೂಮಿಯೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಭೂ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
 

